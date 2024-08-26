Чем лучше засеять огород после уборки урожая: в следующем сезоне ахнете от результата

Речь идет о таком сидерате как фацелия. Огородники считают это растение самым лучшим вариантом, если вы хотите засеять грядки на зиму. Прежде всего, фацелия морозостойка, поэтому вы можете высевать ее не только в конце августа, но и в начале сентября. Даже даже поздно осенью или ранней весной, после схода снегов.

Какая же польза от фацелии на огороде? Это растение положительно влияет на качество почвы, делая ее рыхлой, легкой и плодородной. Также земля обогащается калием, азотом. Дополнительно фацелия еще и уменьшает кислотность.

Специалисты указывают также и гербицидные свойства этого растения. Оказалось, что сидерат способен подавлять рост сорняков.

Однако, главное преимущество фацелии в том, что она не болеет теми же болезнями, что и огородные культуры. Если взять, например, такие популярные сидераты как белая горчица или масляная редька, то некоторые овощи они могут влиять отрицательно. К примеру, после белой горчицы лучше не выращивать капусту, редис и редьку, потому что эти культуры имеют общие болезни и вредителей.

В почву фацелия закладывают в период, когда она начинает активно цвести, чтобы семена не сформировались. Также не следует закладывать свежую траву, лучше подождать, чтобы она подвеялась на солнце, тогда масса не будет загнивать.

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