Чем можно кормить птиц на улице и что категорически не стоит давать пернатым

Зимой нужно позаботиться и о друзьях наших меньших. В частности, в холодные дни можно вместе с малышами подкармливать птиц.

Чем нельзя кормить птиц зимой

Часто люди пытаются угостить воробьев и сыновей тем, что едят сами. Но некоторые продукты птицам вообще не подходят:

Любой свежий хлеб – в системе пищеварения птиц нет необходимых ферментов, которые помогут переварить такую пищу. В результате хлебная масса забивает желудок пернатых, набухает там и начинает бродить. Это может стать причиной воспалений, болезненных ощущений, непроходимости. А еще хлеб часто содержит сахар и соль, которые вредны для птиц. Чипсы – они содержат в большом количестве соль, сахар, консерванты. С таким количеством соли почки птиц справиться не могут, поэтому она начинает откладываться в суставах. А жиры плохо влияют на работу поджелудочной железы. Соленые орешки, печенье, крендели – они также содержат большое количество соли, а также консерванты. Остатки любых блюд с человеческого стола – как минимум, все, что мы готовим для себя, содержит соль. А это уже плохо для птиц.

Чем можно кормить птиц зимой: список круп и других продуктов.

Чем нельзя кормить птиц зимой / Фото: Pexels

Чем более разнообразный корм вы положите в кормушку, тем больше разных птиц прилетит к вам на угощение. Поэтому обязательно положите следующие продукты:

Нежареные и несоленые семена тыквы или подсолнечника — такие вкусности привлекут к часам дятла, синицы и воробьи. Разные ягоды (калина, боярышник, рябина, шиповник) — их любят снегуры, омелюхи. Сухофрукты без глазури и сахара с удовольствием съедят снегури и синицы. Несоленое сало – любимое зимнее блюдо синичек, дятлов и ползков. Свежие или сушеные яблоки – их попробуют снегуры, сойки. Зерна неконсервированной кукурузы особенно порадует воробьев, зеленяков, щелчков. Шишки, желуди – такое блюдо понравится сойкам, дятлам, шишкарям.

Если говорить о крупах, то птицам можно давать овес, просо, пшеницу (понравятся щелчкам, воробьям, зеленцам). Также можете приготовить кашу (важно не солить при варке, не добавлять масла, сахара и других специй). Для кормления птиц подойдут перловка, гречка, овсянка, рис. А вот сырое очищенное просо (пшено) для птиц не подходит.

Также можете приготовить настоящий гостинец для пернатых. Возьмите шарик сливочного масла и добавьте ягод, семена. Масло сначала нужно растопить, а уже с наполнением заморозить.

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