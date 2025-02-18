Чем можно отмыть черную плесень в ванной комнате: проверенные чудо-средства из доступных компонентов

Плесень и грибок, образующиеся в швах между плиткой в ванной, не только портят эстетику помещения, но и могут нанести вред здоровью.

Один из эффективных методов очистки предполагает применение перекиси водорода. Сначала необходимо хорошо смочить ватные диски или бумажные полотенца этим раствором, затем плотно прижать их к загрязненным швам, избегая попадания воздуха. Оставьте их в сутки, периодически увлажняя, если пересыхают. По истечении времени уберите диски, тщательно почистите швы щеткой и обработайте чистым уксусом. Смывать уксус не нужно – дождитесь высыхания поверхности, и результат вас приятно удивит.

Еще один способ очищения предполагает использование обычного 9% уксуса. Щедро смочите им ватные диски или бумажные полотенца, приложите к швам и оставьте на 30 минут. Затем тщательно очистите швы с помощью щетки. Если цветная затирка, будьте внимательны — уксус может изменить ее оттенок. В завершение протрите плитку влажной тряпкой, чтобы убрать остатки загрязнений, и дайте швам полностью высохнуть.

Весьма эффективный метод – использование кислородного отбеливателя. Растворите столовую ложку средства в теплой воде, затем нанесите полученную жидкость на швы с помощью пульверизатора или щетки. Дайте раствору подействовать в течение 10 минут, после чего тщательно прочистите швы щеткой. Если загрязнение сильно, можно сделать более густую пасту, смешав отбеливатель с меньшим количеством воды, и нанести ее непосредственно на проблемные участки. Завершив очистку, смойте остатки средства влажной тряпкой, а швы дополнительно обработайте уксусом.

Последний, четвертый метод, объединяет несколько мощных компонентов: перекись водорода, уксус, воду и борную кислоту. Для приготовления раствора смешайте 50 мл воды, 25 мл перекиси водорода, 25 мл уксуса и 12,5 мл борной кислоты. Подогрейте эту смесь до 50–70°C, нанесите на загрязненные швы щеткой и оставьте на 10–15 минут. После этого обработайте их чистым уксусом и дождитесь полного высыхания. Этот метод отлично справляется даже с глубокими и устаревшими загрязнениями.

Чтобы предотвратить образование плесени, после каждого приема душа следует хорошо проветривать ванную комнату, включать вытяжной вентилятор или хотя бы открывать окно в час. Плитку и душевую кабину следует протирать насухо, а также избегать скопления влаги – не оставляйте мокрые полотенца или косметические средства в углах, это создает идеальные условия для развития грибка.

Читайте также: