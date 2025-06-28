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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1251
Время на прочтение
1 мин

Чем можно отмыть конфорки на газовой плите: всего четыре компонента — и грязь отлетит сама

Со временем на конфорках кухонной плиты скапливается крепкий слой нагара, который очень трудно очистить. Однако, к счастью, существует легкий и доступный метод, не требующий дорогих моющих средств — достаточно нескольких недорогих ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем можно отмыть конфорки на газовой плите

Чем можно отмыть конфорки на газовой плите / © Pixabay

Наверное, каждый знает, что длительный нагрев плиточных конфорок настолько прочно “запекает” грязь, что он впечатывается в их поверхность. Из-за этого даже самые эффективные и изысканные чистящие средства часто не могут полностью справиться с таким загрязнением.

Однако, по словам опытных хозяек, справиться с этой распространенной проблемой можно с помощью простого рецепта, который легко приготовить без больших затрат и лишних усилий. Для этого понадобятся только обычные, доступные компоненты, которые найдутся практически в любом кухонном шкафчике.

Например, сначала конфорки нужно освободить от загрязнения, аккуратно соскребая его ножом или металлической губкой. Затем их следует положить в пластиковый пакет. К этому пакету добавляют пакетик любого разрыхлителя для выпечки, половину стакана обычного столового уксуса, один пакетик сухих дрожжей и свежевыжатый сок из одного лимона.

Уже через несколько минут активной химической реакции можно будет заметить, как пригоревший жир начинает отслаиваться прямо на глазах. Кислоты лимонного сока и уксуса быстро растворяют загрязнение, а углекислый газ, выделяющийся в виде пузырьков, помогает отделить грязь от металлической поверхности.

По словам экспертов, для полной очистки конфорок достаточно подождать всего полчаса. Затем их нужно просто промыть под проточной водой и тщательно высушить, прежде чем вернуть на место.

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Дата публикации
Количество просмотров
1251
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