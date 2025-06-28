Чем можно отмыть конфорки на газовой плите / © Pixabay

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Наверное, каждый знает, что длительный нагрев плиточных конфорок настолько прочно “запекает” грязь, что он впечатывается в их поверхность. Из-за этого даже самые эффективные и изысканные чистящие средства часто не могут полностью справиться с таким загрязнением.

Однако, по словам опытных хозяек, справиться с этой распространенной проблемой можно с помощью простого рецепта, который легко приготовить без больших затрат и лишних усилий. Для этого понадобятся только обычные, доступные компоненты, которые найдутся практически в любом кухонном шкафчике.

Например, сначала конфорки нужно освободить от загрязнения, аккуратно соскребая его ножом или металлической губкой. Затем их следует положить в пластиковый пакет. К этому пакету добавляют пакетик любого разрыхлителя для выпечки, половину стакана обычного столового уксуса, один пакетик сухих дрожжей и свежевыжатый сок из одного лимона.

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Уже через несколько минут активной химической реакции можно будет заметить, как пригоревший жир начинает отслаиваться прямо на глазах. Кислоты лимонного сока и уксуса быстро растворяют загрязнение, а углекислый газ, выделяющийся в виде пузырьков, помогает отделить грязь от металлической поверхности.

По словам экспертов, для полной очистки конфорок достаточно подождать всего полчаса. Затем их нужно просто промыть под проточной водой и тщательно высушить, прежде чем вернуть на место.