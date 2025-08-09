Чем можно усилить фундамент: к чему здесь средство для мытья посуды

Как увеличить прочность фундамента / © Фото из открытых источников

Это не так уж сложно, если воспользоваться простым и давно известным народным способом. Суть метода состоит в том, чтобы смешать цементный раствор со средством для мытья посуды.

Те, кто уже пользовался этим методом, уверяют: обычное средство для мытья посуды или даже жидкое мыло может легко заменить специальные пластификаторы.

По их словам, добавление этого бесхитростного компонента придает бетону такой прочности, что даже камень уступает.

Пример из практики — заливка фундамента для бани. В готовую цементную смесь постепенно вливают примерно 2,5 литра моющего средства. Как правило, на один замес объемом 120 литров хватает одного колпачка.

Пользователи утверждают, что этот способ не вызывает проблем с безопасностью.

Напротив, раствор становится более эластичным и удобным в работе.

Один из мастеров, который использовал такую технологию при возведении бани, рассказал, что даже через полтора года фундамент остался без трещин или повреждений — выглядит так же надежно, как и в день заливки.