Чем можно заменить шапку зимой: интересные и стильные варианты

Не всем людям подходят шапки, но без головного убора зимой будет холодно.

Шапка – необходимый аксессуар любого гардероба, который убережет от холода, однако многие модницы ищут альтернативу, которая лучше подошла бы к одежде и к внешности.

Чем можно заменить шапку

Теплые и кожаные платки

Кожаный или теплый платок – стильный головной убор, хорошо защищающий от холода. Такой вариант понравится девушкам с острыми или прямыми чертами лица.

Теплая повязка

Выбирайте этот вариант, если у вас мерзнут только уши или нужно сохранить прическу. Однако учтите, что повязки не очень хорошо сочетаются с круглым лицом и выразительными щеками.

Широкий шарф

Шарф, который можно обернуть вокруг головы, прекрасно заменяет шапку и сочетается с пальто или курткой.

Капор

Капор подходит к любой верхней одежде. Однако особое внимание следует обратить на такое сочетание как капор с пуховиком-одеялом. Если вы волнуетесь по поводу укладки и не хотите, чтобы она пострадала, просто выберите мягкий, неплотно прилегающий к голове и волосам капюшон.

Панама

Летний аксессуар перекочевал в зимний гардероб модниц. Чтобы панама стала универсальным аксессуаром и подходила к повседневному гардеробу, следует выбирать панаму спокойных оттенков и украшать ее в зависимости от повода с помощью значков, модных цепочек.

Ранее сообщалось, что мода девяностых снова захватывает мир. Какие вещи легендарной эпохи вернулись в тренды и будут актуальны еще много лет — читайте в новости.

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