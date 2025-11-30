Чем мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми до 7 дней: полезные советы трихологов

Как мыть голову, чтобы долго была чистой / © pexels.com

Реклама

Большинство людей моет голову через день или даже каждый день, потому что волосы быстро теряют свежесть, особенно в холодное время года под шапкой. Трихологи утверждают, что волосы быстро жирнеют из-за неправильного ухода и неудачного выбора средств для мытья головы. Если грамотно подобрать шампунь и изменить схему ухода, чистота локонов может держаться до недели без эффекта жирности и потери объема.

Чем мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми: реально работающие рекомендации

Шампунь для глубокой очистки (детокс-шампунь). Трихологи называют его наиболее эффективным средством для длительного сохранения чистоты. Он вымывает не только себум, но и пыль, стайлинг, токсины и силиконы, которые накапливаются в волосах. Преимущества такого ухода: ощущение чистоты сохраняется дольше; волосы практически не жирнеют, кожа головы лучше дышит, увеличивается прикорневой объем. Следует знать, что такой уход нужно использовать не больше одного раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Сульфатный шампунь вместо безсульфатного. Популярные безсульфатные шампуни не всегда подходят людям с жирной кожей головы, потому что моют слишком мягко. Сульфаты же эффективно растворяют себум и дарят более свежую свежесть. Трихологи рекомендуют формулы с мягкими ПАВ: SLES, ALS, ALES. Они очищают качественно, но не повреждают волосы.

Шампунь с цинком или салициловой кислотой. Это идеальный вариант, если кожа головы слишком жирная. Цинк регулирует выработку себума, успокаивает кожу, продлевает «сухой» эффект до 7 дней. Салициловая кислота делает легкий пилинг, очищает поры, предотвращает жирность.

Пилинг или скраб для кожи головы раз в неделю. Трихологи отмечают: если не очищать кожу от ороговевших клеток, волосы быстрее пачкаются. Пилинг продляет свежесть, улучшает кровообращение, уменьшает выпадение волос.

Правильная техника мойки — половина результата. Мойте волосы 2 раза: первый для смывания грязи и стайлингов, второй для очищения кожи и волос. Наносите кондиционер только на длину волос, не прикасайтесь к корням, иначе они быстро станут жирными. Тщательно промывайте волосы, остатки средств загрязняют их быстрее.

Что не следует делать, если хотите чистоту волос до 7 дней

Не наносить масла на корни волос.

Не использовать маски каждый день.

Реклама

Не прикасаться к волосам руками.

Не спать с мокрой головой.

Не злоупотребляя сухим шампунем, он забивает поры.