ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
281
Время на прочтение
3 мин

Чем нельзя кормить кур: список продуктов, которые провоцируют диарею и могут даже привести к смерти птицы

Что нельзя давать курам, какие продукты

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Что нельзя давать курам

Что нельзя давать курам

Кормление кур — это ответственная задача, поскольку их здоровье и яйценоскость напрямую зависят от качества и безопасности рациона. Несмотря на всеядность этой птицы, существует четкий перечень продуктов, которые могут причинить вред пищеварительной системе, вызвать тяжелые отравления и даже привести к гибели птицы.

Опытные птицеводы отмечают, что запрещенные продукты содержат токсины или вещества, которые куриный организм не может безопасно переработать.

Что категорически нельзя давать курам: токсичные и ядовитые вещества

Наибольшую опасность представляют продукты, содержащие природные токсины, ядовитые для птицы, а именно:

  • Зеленый и сырой картофель. Этот продукт, а также проростки и зеленая кожура, содержит соланин — сильный яд. Соланин вызывает тяжелые отравления и опасен как для людей, так и для птицы. Поэтому картофель можно давать только в вареном виде, полностью удаляя зеленые и проросшие части.

  • Ботва пасленовых. Зеленые части растений семейства пасленовых, к которым относятся помидоры, баклажаны и картофель, также содержат соланин и другие токсичные алкалоиды. Домашняя птица обычно сама не проявляет к ним интереса, но следует следить, чтобы они не попадали в корм.

  • Сырые бобовые, в частности фасоль, содержат фазеолин (фитогемагглютинин), вызывающий сильное отравление. Бобу разрешено давать только после тщательного отваривания.

  • Авокадо. Этот фрукт смертельно опасен для кур из-за содержания токсина персина. Употребление авокадо может вызвать у птиц проблемы с сердцем и дыханием, что часто приводит к летальному исходу.

  • Шоколад содержит токсичные для многих животных вещества, поэтому полностью запрещен.

Продукты, вредящие здоровью кур

Существуют также продукты, которые не являются смертельно ядовитыми, но наносят значительный вред внутренним органам птицы.

  • Соленые продукты. Куры очень чувствительны к избытку соли. Ее избыток в рационе (например, остатки соленых блюд, маринады, чипсы, колбасы или соленая рыба) приводит к сильному обезвоживанию, отекам и может вызвать гибель птицы. Соль можно добавлять в корм только в строго ограниченной пропорции (3 грамма на 1 килограмм корма).

  • Заплесневшие и гнилые продукты. Плесневевший хлеб или подгнившая пища содержат микотоксины, которые вызывают острое отравление и могут стать причиной гибели птицы.

  • Лук и чеснок в большом количестве . Эти продукты содержат тиосульфаты, разрушающие в больших дозах эритроциты (красные кровяные тельца) и могут вызвать анемию и вредить печени.

  • Свежий белый хлеб плохо влияет на пищеварительную систему кур, поскольку в желудке разбухает, образуя клейкую массу. Лучше использовать сухари, предварительно размоченные или старую черную булку.

  • Цельное молоко. Куры не усваивают лактозу, содержащуюся в цельном молоке. Молоко может вызвать диарею и другие серьезные проблемы с пищеварением. Зато полезными будут кисломолочные продукты — сыр, простокваша или сыворотка.

Какие продукты нужно ограничить в питании кур

Некоторые продукты не являются прямыми токсинами, но должны быть строго ограничены или исключены.

  • Твердый сыр содержит много соли и жира, что создает большую нагрузку на пищеварение птицы. лучше использовать нежирный, несоленый домашний творог.

  • Хотя овощи полезны, избыточное количество капусты, кабачков, свеклы и моркови может вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.

  • Апельсины, лимоны и мандарины содержат много кислоты, которая может раздражать пищеварительную систему. в небольших количествах они вреда не нанесут, но не должны быть основой рациона.

Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie