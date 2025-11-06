Чем нельзя кормить кур: список продуктов, которые провоцируют диарею и могут даже привести к смерти птицы

Что нельзя давать курам

Кормление кур — это ответственная задача, поскольку их здоровье и яйценоскость напрямую зависят от качества и безопасности рациона. Несмотря на всеядность этой птицы, существует четкий перечень продуктов, которые могут причинить вред пищеварительной системе, вызвать тяжелые отравления и даже привести к гибели птицы.

Опытные птицеводы отмечают, что запрещенные продукты содержат токсины или вещества, которые куриный организм не может безопасно переработать.

Что категорически нельзя давать курам: токсичные и ядовитые вещества

Наибольшую опасность представляют продукты, содержащие природные токсины, ядовитые для птицы, а именно:

Зеленый и сырой картофель. Этот продукт, а также проростки и зеленая кожура, содержит соланин — сильный яд. Соланин вызывает тяжелые отравления и опасен как для людей, так и для птицы. Поэтому картофель можно давать только в вареном виде , полностью удаляя зеленые и проросшие части.

Ботва пасленовых. Зеленые части растений семейства пасленовых, к которым относятся помидоры, баклажаны и картофель, также содержат соланин и другие токсичные алкалоиды. Домашняя птица обычно сама не проявляет к ним интереса, но следует следить, чтобы они не попадали в корм.

Сырые бобовые, в частности фасоль, содержат фазеолин (фитогемагглютинин), вызывающий сильное отравление. Бобу разрешено давать только после тщательного отваривания .

Авокадо. Этот фрукт смертельно опасен для кур из-за содержания токсина персина. Употребление авокадо может вызвать у птиц проблемы с сердцем и дыханием, что часто приводит к летальному исходу.

Шоколад содержит токсичные для многих животных вещества, поэтому полностью запрещен.

Продукты, вредящие здоровью кур

Существуют также продукты, которые не являются смертельно ядовитыми, но наносят значительный вред внутренним органам птицы.

Соленые продукты. Куры очень чувствительны к избытку соли . Ее избыток в рационе (например, остатки соленых блюд, маринады, чипсы, колбасы или соленая рыба) приводит к сильному обезвоживанию, отекам и может вызвать гибель птицы. Соль можно добавлять в корм только в строго ограниченной пропорции (3 грамма на 1 килограмм корма).

Заплесневшие и гнилые продукты. Плесневевший хлеб или подгнившая пища содержат микотоксины, которые вызывают острое отравление и могут стать причиной гибели птицы.

Лук и чеснок в большом количестве . Эти продукты содержат тиосульфаты, разрушающие в больших дозах эритроциты (красные кровяные тельца) и могут вызвать анемию и вредить печени.

Свежий белый хлеб плохо влияет на пищеварительную систему кур, поскольку в желудке разбухает, образуя клейкую массу. Лучше использовать сухари, предварительно размоченные или старую черную булку.

Цельное молоко. Куры не усваивают лактозу, содержащуюся в цельном молоке. Молоко может вызвать диарею и другие серьезные проблемы с пищеварением. Зато полезными будут кисломолочные продукты — сыр, простокваша или сыворотка.

Какие продукты нужно ограничить в питании кур

Некоторые продукты не являются прямыми токсинами, но должны быть строго ограничены или исключены.

Твердый сыр содержит много соли и жира, что создает большую нагрузку на пищеварение птицы. лучше использовать нежирный, несоленый домашний творог.