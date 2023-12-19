Чем нельзя подкармливать комнатные растения и почему: развенчиваем популярные рецепты

Что не нужно закапывать, вливать в горшки с комнатными растениями — все о народных методах подкормки

В интернете можно найти множество советов, как подкормить комнатные растения подручными "натуральными" средствами без химии. Чего только не предлагают положить в горшки с цветами — иногда кажется, что их путают с мусорным ведром.

Рассказываем, чем нельзя подкармливать комнатные растения, потому что это вредно или бесполезно.

Яичная скорлупа

Скорлупа птичьих яиц примерно на 95% состоит из карбоната кальция – проще говоря, из обычного мела. Кальций действительно нужен растениям, но в очень небольших количествах, поэтому сыпать в горшки скорлупу нет необходимости.

Более того, это может быть даже вредно, некоторые комнатные растения, например фиалки и азалии, вообще не нуждаются в кальции и страдают даже от полива водопроводной, жесткой водой. А жесткой вода становится именно из-за солей кальция, это та самая извести, которая образует налет на сантехнике. Поэтому, если поливать такой водой даже те растения, которые более или менее лояльны к кальцию, его избыток может вызвать такую болезнь как хлороз.

Кроме того, кальций защелычивает почву, что не пойдет на пользу тем комнатным растениям, которым нужна нейтральная или слабокислая почва.

Подкормка сахаром

Сахар рекомендуют в качестве стимулятора для цветущих растений, а также для срезанных растений, чтобы они дольше простояли.

Но сахар – не удобрение и не может заменить подкормку. Важнейшие микроэлементы, необходимые для роста и развития растений – это азот, фосфор и калий, плюс еще некоторый набор микроэлементов вроде магния, бора и т.д. Сахарозы действительно нужны растениям, но это не значит, что они могут жить только на сиропе.

Кофейная гуща, чайная заварка, банановая шкурка — подкормка отходами

Иногда отходы лень нести выбрасывать — дай выллю, прикопаю в цветочный горшок, оно все же как-то органичное. Наверное, оттуда пошел миф, что это полезно. На самом деле, закладка растительных остатков в горшки является попыткой сделать компост в условиях, когда его сделать нельзя. Эти остатки могут быть действительно хорошим удобрением, но для этого над ними должны поработать почвенные бактерии, дождевые черви. Ничего такого в цветочном горшке нет, даже с бактериями очень бедно. А если у вас в почве после такой подкормки появились насекомые или мелкие черви, это повод спасать растения.

Волосы

Чего только не придумают, в интернете предлагается подкармливать комнатные растения волосами, снятыми с расчески.

Тем, кто применяет этот метод, наверное, не знают, что волосы разлагаются в течение 30-50 лет, и ни одно комнатное растение не доживет до тех пор, пока из них не получится удобрение. Просто запросто волосы уйдут в мусор вместе со старой землей.

Чем нужно подкармливать комнатные растения

Лучше всего — готовыми минеральными удобрениями, есть универсальные, специальные для растений с декоративными листьями, для цветущих, для кактусов и суккулентов, для орхидей и т.п.. Нужно подкармливать органическими, они бывают гранулированными, а бывают жидкими на основе биогумуса.

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