Чем ни в коем случае нельзя кормить собак: многие игнорируют этот запрет
Некоторые привычные для людей продукты могут серьезно навредить здоровью собаки или даже представлять угрозу ее жизни.
Многие владельцы собак искренне считают, что если продукт безопасен для человека, то он не помешает и животному. Именно поэтому со стола часто летят гостинцы, которые кажутся невинными. Но организм собаки устроен иначе: некоторые вещества он просто не способен переварить. То, что для нас является обычной пищей, для любимца может стать медленным ядом или причиной серьезных проблем со здоровьем.
Что из еды категорически запрещено давать собаке
Шоколад и какао. Это один из самых опасных продуктов для собак. В шоколаде содержится теобромин, который их организм не может быстро выводить. Даже небольшое количество может вызвать сердечную аритмию, судороги, сильное отравление, в тяжелых случаях летальный исход. Чем темнее шоколад, тем он опаснее для животного.
Лук и чеснок. В любом виде — сырые, вареные, жареные или сушеные. Они разрушают эритроциты в крови собаки и могут привести к анемии. Симптомы не всегда появляются сразу, что делает эти продукты особенно коварными.
Виноград и изюм. Даже несколько ягод могут вызвать ОПН. Почему они так опасны, до сих пор окончательно не выяснены, но случаи отравления фиксируются регулярно.
Кости, особенно трубчатые. Куриные и индюшачьи кости легко раскалываются на острые обломки. Они могут ранить пищевод, пробить кишечник, вызвать внутреннее кровотечение. Это одна из наиболее частых причин срочных операций в ветеринарии.
Жирная, жареная и копченая еда. Такие продукты перегружают печень и поджелудочную железу собаки. Регулярное балование жирным может привести к панкреатиту, ожирению и хроническим проблемам с пищеварением.
Соленые и пряные продукты. Чипсы, колбасы, соленые снеки могут привести к обезвоживанию, нарушению работы почек и сердца. Соль в больших количествах для собаки небезопасна.
Чем можно кормить собаку
Если хочется побаловать любимца, лучше выбрать:
специальное собачье лакомство;
отварное нежирное мясо без специй;
морковь, тыкву или яблоко без семян;
корм, рекомендованный ветеринаром.