Чем ни в коем случае нельзя кормить собак: многие игнорируют этот запрет

Многие владельцы собак искренне считают, что если продукт безопасен для человека, то он не помешает и животному. Именно поэтому со стола часто летят гостинцы, которые кажутся невинными. Но организм собаки устроен иначе: некоторые вещества он просто не способен переварить. То, что для нас является обычной пищей, для любимца может стать медленным ядом или причиной серьезных проблем со здоровьем.

Шоколад и какао. Это один из самых опасных продуктов для собак. В шоколаде содержится теобромин, который их организм не может быстро выводить. Даже небольшое количество может вызвать сердечную аритмию, судороги, сильное отравление, в тяжелых случаях летальный исход. Чем темнее шоколад, тем он опаснее для животного.

Лук и чеснок. В любом виде — сырые, вареные, жареные или сушеные. Они разрушают эритроциты в крови собаки и могут привести к анемии. Симптомы не всегда появляются сразу, что делает эти продукты особенно коварными.

Виноград и изюм. Даже несколько ягод могут вызвать ОПН. Почему они так опасны, до сих пор окончательно не выяснены, но случаи отравления фиксируются регулярно.

Кости, особенно трубчатые. Куриные и индюшачьи кости легко раскалываются на острые обломки. Они могут ранить пищевод, пробить кишечник, вызвать внутреннее кровотечение. Это одна из наиболее частых причин срочных операций в ветеринарии.

Жирная, жареная и копченая еда. Такие продукты перегружают печень и поджелудочную железу собаки. Регулярное балование жирным может привести к панкреатиту, ожирению и хроническим проблемам с пищеварением.