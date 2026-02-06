Чем нужно опрыскать старые плодовые деревья весной, чтобы не болели и не сбрасывали завязь

Чем опрыскивать сад весной / © Фото из открытых источников

Реклама

Старые плодовые деревья — это настоящее богатство сада, ведь они способны давать щедрый урожай десятки лет. Однако с возрастом им нужен более тщательный уход, особенно ранней весной, когда растения выходят из состояния покоя. Именно в этот период они наиболее уязвимы к грибковым болезням, вредителям и резким температурным перепадам. Правильное опрыскивание весной не только защищает дерево, но и помогает сохранить будущую завязь, предупреждая ее осыпание. Есть одно важное средство, которое садоводы используют десятилетиями, и оно работает безотказно.

Чем обязательно опрыскивают старые плодовые деревья весной

Самым эффективным средством для обработки старых фруктовых деревьев ранней весной считается бордоская жидкость — классический препарат на основе медного купороса и извести. Он создает на коре и ветвях тонкий защитный барьер, блокирующий развитие большинства грибковых инфекций, атакующих сад сразу после таяния снега.

Старые деревья особенно подвержены таким опасным болезням, как парша, монилиоз, цитоспороз и разные виды гнили. Бордосская жидкость останавливает возбудителей еще до того, как они попадут в трещины на коре или пробужденные почки. Именно поэтому ее применение ранней весной считается обязательным.

Реклама

Почему этот раствор особенно важен для старых деревьев

С годами кора плодовых деревьев становится более шероховатой, с трещинами и микроповреждениями, в которых зимуют споры грибков и личинки вредителей. Бордосский раствор проникает в мельчайшие поры, не допуская повторного заражения.

Кроме того, медь — это природный антисептик и микроэлемент, укрепляющий клеточные стенки молодых побегов. Благодаря этому цветочные почки становятся более стойкими к холодам, а завязь лучше держится на ветках и не осыпается при первом же стрессе.

Когда проводить обработку и как это сделать правильно

Лучшее время для использования бордоской жидкости — ранняя весна, когда температура стабильно держится выше +5°C, но почки еще не двинулись в рост. В это время раствор максимально эффективен.

Обрабатывают дерево обильно, смачивая ствол, большие ветви, побеги прошлого года и даже землю под кроной. Это помогает уничтожить зимующие у корней патогены.

Реклама

Старые деревья можно опрыскать 3% бордоской жидкостью, пока они еще спят. Молодым обычно достаточно 1%.