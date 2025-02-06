Чем обработать абрикос от монилиоза: эффективная схема от специалиста

Если ваш абрикос ежегодно обильно цветет, но со временем вы замечаете увядшие, словно обожженные, цветы и почерневшие молодые ветви, причина не в заморозках. Это симптомы монилиоза – опасного грибкового заболевания плодовых деревьев. Если его не лечить, урожай абрикосов будет потерян.

Эта болезнь поражает не только абрикосы, но и яблони, вишни и другие плодовые культуры. Однако на них монилиоз обычно оставляет хотя бы часть урожая. Абрикосу он не оставляет никаких шансов.

Как защитить абрикос от монилиоза

Монилиоз – одна из самых опасных заболеваний для плодовых деревьев, особенно для абрикосов. Это грибковое заболевание, которое может полностью уничтожить урожай, если не принять соответствующие меры. Автор YouTube-канала "Дача агронома" поделился действенной стратегией борьбы с этой проблемой, которая поможет сохранить здоровье деревьев и получить обильный урожай.

По словам эксперта, эта болезнь поражает все косточковые культуры, однако именно абрикосы страдают больше всего. Если яблони, вишни или сливы еще могут дать хотя бы часть урожая после поражения, то у абрикоса практически нет шансов.

Монилиоз активизируется весной, когда деревья начинают просыпаться после зимы. После цветения на абрикосах появляются молодые листья, которые буквально засыхают на глазах, словно его обдали кипятком. На этом этапе бороться с болезнью уже поздно – дерево нуждается в защите еще на стадии почкования”, – отмечает садовник.

Специалист советует начинать профилактику еще до появления первых признаков болезни. Даже если дождливая весна и температура воздуха меняется, обработку нужно проводить строго по графику.

Когда и как обрабатывать абрикосы от монилиоза

Вот проверенная схема защиты от монилиоза, которую использует садовник:

Санитарная обрезка

Обрезая больное дерево, вырезайте еще и ветки, которые растут внутрь и загущают крону. Не жалейте! Чем свободнее будет двигаться воздух внутри кроны дерева, тем больше шансов, что монилиоз «не придерется». Главное, для чего нужна обрезка, дерево должно быть настолько компактным, чтобы, опрыскивая его, вы смогли покрыть лечебным раствором все веточки и ствол. А как опрыскать абрикос высотой 5 метров, чтобы обработать его весь – до последней веточки? Никак. Во всяком случае, на обычных приусадебных участках с аккумуляторным опрыскивателем я не вижу такой возможности. Поэтому не жалейте.

Если вы не опрыскиваете абрикос полностью – вы проводите отделку «для галочки» и тем только вредите окружающей среде, но никак не обеспечиваете себя урожаем. Кардинальная обрезка – это всегда стресс для дерева, но самый лучший период для нее именно в начале вегетации. Считается, что безопасно можно обрезать до трети ветвей за раз. После обрезки абрикос быстро пускает молодую поросль, большую часть которой нужно выламывать руками в течение теплого сезона, пока веточки не одеревенели.

Итак, обрежьте, не щадя дерево, удалите старые, сухие и пораженные ветви, которые могут быть источником инфекции. Сожгите больные части деревьев, чтобы предотвратить распространение грибка.

Первый этап обработки – перед началом вегетации

Идеально, чтобы после опрыскивания не было дождя в сутки. Тогда, утверждают агрономы, эффективность опрыскивания 100% (при соблюдении всех остальных параметров). Если дождь прошел через 3-4 часа, эффективность обработки снижается на 30-40 процентов. Если через час – на 50-70%

Опрыскивайте деревья 3% бордоской смесью. Она создаст защитный барьер против грибковых заболеваний и укрепит растение.

Второй этап – фаза розовых почек.

При монилиозе считаются самыми главными обработки абрикоса по розовому бутону (когда набухли цветочные почки), во время цветения и сразу после цветения – когда еще даже не все цветки осыпались. Когда появятся розовые почки, примените фунгицид Хорус, который эффективен против монилиоза на ранних стадиях развития болезни.

Третий этап – начало цветения

На начальной стадии цветения абрикосов проведите вторую обработку с помощью фунгицида Ревиона без применения прилипача, чтобы не повредить цветки.

Четвертый этап – после опадания 20% цветков

Третья обработка от монилиоза производится после того, как около пятой части цветков уже опало. Произведите обработку фунгицидом "Сигнум", который защитит завязь и молодые плоды от повторного заражения.

“Если вы будете соблюдать эту схему обработки, ни одна веточка вашего абрикоса не пострадает от монилиоза. Главное – не ждать первых симптомов, а проводить профилактику вовремя. Это действительно работает!” – уверяет садовник.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые абрикосы и наслаждаться щедрым урожаем без потерь.

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