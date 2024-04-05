Чем обработать картофель перед посадкой, чтобы защитить от колорадского жука

Колорадский жук доставляет много неприятностей фермерам. Как правило, он развивается в несколько поколений. Переносит зиму как взрослое насекомое. Процентов 30-60% насекомого после зимы снова закапываются в почву на несколько месяцев, а вылезает в середине весны. Поэтому избавиться от жука не так просто, он устойчив, вынослив и быстро размножается.

Народные средства защиты картофеля перед посадкой

Как только наступила весна на территории огорода участки расставляют специальные ловушки для жука. К примеру, используют консервные банки для ловушек. Нарезанный дольками картофель замачивают в сутки в крепком растворе мочевины (1 стакан мочевины на 1 литр воды) и затем раскладывают в ловушки. Банки-ловушки прикапывают вдоль картофельных грядок и проверяют каждый день. Менять яд нужно еженедельно.

Некоторые хозяева добавляют в лунку во время посадки клубня древесный пепел, луковицу шелухи, бобы. Они должны отпугивать жука. Картошке это не помешает, наоборот, будет служить подкормкой, а жука такие средства должны отпугнуть.

Также можно посыпать междурядья свежими сосновыми опилками. Огородники советуют между грядками с картофелем сажать укроп, календулу, настурцию или горох, фасоль или бобы. Считается, что эти растения отпугивают колорадских жуков.

Фермеры, выращивая картофель на небольших участках, часто прибегают к использованию народных средств. Но как правило, все они временные, поэтому не особенно эффективны из-за живучести жука, поэтому специалисты рекомендуют использовать химические и биопрепараты для борьбы с колорадским жуком.

Чем обработать картофель перед посадкой

Чтобы уберечь картофель от колорадского жука хозяева обрабатывают его перед посадкой. Процедуру проводят после проверки и отбора клубней.

Более надежным средством борьбы с колорадским жуком является обработка клубней перед посадкой инсектицидами, такими как "Престиж", "Респект", "Табу", "Командор". Если следовать инструкциям по их использованию, до уборки урожая ядовитые вещества полностью выводятся из всех частей растений.

Важно, перечисленные препараты нельзя применять для обработки ультраранних сортов картофеля. Именно потому, что поскольку период вегетации этих сортов составляет 40-50 дней, этого времени недостаточно для полного выведения токсических веществ из клубней.

Системный препарат «Матадор Гранд» для борьбы с колорадским жуком помогает защитить растение и от других вредителей – белокрылки, моли, майского жука и даже проволочки. Кроме того, он эффективен в борьбе с макроспориозом, альтернариозом и другими заболеваниями.

Чтобы эффективно применить "Матадор", нужно правильно рассчитать его расход – на 30 клубней для посадки рекомендуют растворить около 30 мл вещества в 200 мл воды. Залить раствор в пульверизатор, опрыскать клубни, дать немного времени для полного высыхания и перевернуть их, произведя повторную обработку с другой стороны.

По словам экспертов, неплохие результаты показывает комбинация таких препаратов, как "Престиж" (100 мл) и "Максима" (70 мл). Полученной смесью можно обработать около 100 клубнеплодов.

Важно, поскольку препарат "Престиж" содержится в клубнях около 70 дней, он не подходит для сортов раннего семенного картофеля.

Для обработки ранних сортов клубня нужно выбрать препараты с непродолжительным сроком действия. Например, препарат "Табу", хранящийся в картофеле в течение 45 дней.

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