Чем обработать картофель от жука

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Колорадский жук доставляет много неприятностей фермерам. Обычно он развивается в несколько поколений. Переносит зиму как взрослое насекомое. Процентов 30-60% насекомых после зимы снова закапываются в почву на несколько месяцев, а вылезают в середине весны. Поэтому избавиться от жука не так просто — он устойчив, вынослив и быстро размножается.

Народные средства защиты картофеля перед посадкой

Как только наступила весна на территории огорода, участки расставляют специальные ловушки для жука. К примеру, используют консервные банки для ловушек. Нарезанный дольками картофель замачивают в сутки в крепком растворе мочевины (1 стакан мочевины на 1 литр воды) и затем разлагают до ловушек. Банки-ловушки прикапывают вдоль картофельных грядок и проверяют каждый день. Менять яд нужно еженедельно.

Некоторые хозяева добавляют к лунке во время посадки клубня древесный пепел, луковицу шелухи, бобы. Эти средства должны отпугивать жука. Картошку это не помешает, наоборот, будет служить подкормкой, а жука должен отпугнуть.

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Также можно посыпать междурядья свежими сосновыми опилками. Огородники советуют между грядками с картофелем сажать укроп, календулу, настурцию или горох, фасоль или бобы.

Фермеры, выращивающие картофель на небольших участках, часто прибегают к использованию народных средств. Но обычно они все временные, поэтому не особенно эффективны из-за живучести жука, поэтому специалисты рекомендуют использовать химические и биопрепараты для борьбы с ним.

Чем обработать картофель перед посадкой

Чтобы уберечь картофель от колорадского жука, хозяева возделывают его перед посадкой. Процедуру проводят после проверки и отбора клубней.

Более надежным средством борьбы с колорадским жуком является обработка клубней перед посадкой инсектицидами, такими как «Престиж», «Респект», «Табу», «Командор». Если следовать инструкциям по их использованию, до уборки урожая ядовитые вещества полностью выводятся из всех частей растений.

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Важно — перечисленные препараты нельзя применять для обработки ультраранних сортов картофеля. Именно потому, что поскольку период вегетации этих сортов составляет 40-50 дней, этого времени недостаточно для полного выведения токсических веществ из клубней.

Системный препарат «Матадор Гранд» для борьбы с колорадским жуком помогает защитить растение от других вредителей — белокрылки, моли, майского жука и даже проволочки. Кроме того, он эффективен в борьбе с макроспориозом, альтернариозом и другими заболеваниями.

Чтобы эффективно применить «Матадор», нужно правильно рассчитать его расходы — на 30 садовых клубней рекомендуют растворить около 30 мл вещества в 200 мл воды. Залить раствор в пульверизатор, опрыскать клубни, дать немного времени для полного высыхания и перевернуть их, произведя повторную обработку с другой стороны.

По словам экспертов, неплохие результаты показывает комбинация таких препаратов как Престиж (100 мл) и Максима (70 мл). Полученной смесью можно обработать около 100 клубнеплодов.

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Важно — поскольку препарат «Престиж» содержится в клубнях около 70 дней, он не подходит для сортов раннего семенного картофеля.

Для обработки ранних сортов клубня нужно выбрать препараты с непродолжительным сроком действия. Например, препарат «Табу», хранящийся в картофеле в течение 45 дней.