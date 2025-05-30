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Чем обработать клубнику, чтобы она была сладкой, как мед: подкормка без химии
Именно в мае клубника начинает активно расти и приходит время уделить ей особое внимание.
В издании "Соседка" рассказали, какие именно натуральные удобрения следует использовать для стимулирования урожайности клубники и получения чрезвычайно сладких ягод.
Прежде всего, клубника нуждается в подкормке древесной золой. Она содержит фосфор и калий, а эти два элемента оказывают влияние на вкус будущих плодов, формируют их сахаристость и аромат.
Рассыпьте вокруг каждого куста немного древесной золы, а затем осторожно вмешайте ее в грунт. Так растение получит естественную подкормку.
Вы можете усилить эффект, настояв золу в течение двух суток в горячей воде. Затем полейте этим настоем грядки. Тогда питательные вещества будут усваиваться быстрее.
Еще одно натуральное средство, которое помогает сделать ягоды слаще, — это дрожжевая подкормка. Разведите сырые дрожжи с сахаром и теплой водой, дайте смеси побродить, а затем полейте кусты. Вы получите мощный стимулятор роста, активизирующий микрофлору в почве, а значит и корневую систему.
Через несколько недель проведите повторную подкормку для закрепления результата.