Чем обработать клубнику, чтобы она была сладкой, как мед: подкормка без химии

Чем подкормить клубнику без химии для сладкого вкуса / © unsplash.com

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В издании "Соседка" рассказали, какие именно натуральные удобрения следует использовать для стимулирования урожайности клубники и получения чрезвычайно сладких ягод.

Прежде всего, клубника нуждается в подкормке древесной золой. Она содержит фосфор и калий, а эти два элемента оказывают влияние на вкус будущих плодов, формируют их сахаристость и аромат.

Рассыпьте вокруг каждого куста немного древесной золы, а затем осторожно вмешайте ее в грунт. Так растение получит естественную подкормку.

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Вы можете усилить эффект, настояв золу в течение двух суток в горячей воде. Затем полейте этим настоем грядки. Тогда питательные вещества будут усваиваться быстрее.

Еще одно натуральное средство, которое помогает сделать ягоды слаще, — это дрожжевая подкормка. Разведите сырые дрожжи с сахаром и теплой водой, дайте смеси побродить, а затем полейте кусты. Вы получите мощный стимулятор роста, активизирующий микрофлору в почве, а значит и корневую систему.

Через несколько недель проведите повторную подкормку для закрепления результата.