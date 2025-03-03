Чем обработать крыжовник от болезней: одна чайная ложка на литр воды – ягоды будут, как сливы

В период цветения крыжовника следует правильно подкармливать это кустовое растение. Если хотите получить ягоды крупные, как сливы, следует удобрить кусты на участке специальным составом из меда и дрожжей.

В период цветения крыжовника важно использовать соответствующие удобрения, поскольку от этого зависит образование завязей. Если хотите получить щедрый урожай, следует знать, что не все виды подкормки подходят для этой культуры.

Во время цветения и формирования завязей следует отказаться от внекорневой подкормки, ведь она может повредить не только цветам, но и насекомым-опылителям. Оптимальный вариант – вносить питательные вещества непосредственно в почву под кустом.

Чтобы крыжовник дал обильный урожай и оставался здоровым в течение сезона, следует подкормить его медово-дрожжевой смесью. Для его приготовления понадобится 1 литр воды, в который добавляют столовую ложку меда и чайную ложку сметаны. В эту смесь вливают литр сыворотки и тщательно перемешивают.

В завершение добавляют 10 грамм живых дрожжей, хорошо растворяя их в жидкости.

Полученная смесь является концентратом, поэтому перед использованием ее нужно настоять семь дней в теплом месте. Перед самым внесением раствор разбавляют водой в соотношении 1:10. Готовую смесь используют для полива, выливая под корни крыжовника.

Благодаря такой дрожжевой подкормке завязи не будут осыпаться, а ягоды вырастут крупными, как отборные сливы. Медово-дрожжевая смесь не только увеличит размер плодов, но и сделает их более сочными, сладкими и пригодными для длительного хранения.

Чтобы крыжовник максимально хорошо отозвался на подкормку, эту процедуру необходимо повторять несколько раз за сезон. Опытные садоводы удобряют кусты трижды: ранней весной, во время активного роста и в конце лета. Регулярное внесение питательных веществ стимулирует развитие растения, укрепляет его и существенно повышает урожайность.

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