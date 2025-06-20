Чем обработать овощи от белокрылки: вредитель даже не подумает садиться на грядки

Чего больше всего боится белокрылка / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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Чтобы приготовить эффективный раствор, не нужно использовать химию. Возьмите 5-литровую бутылку воды, добавьте 0,5 л рапсового масла и 50 мл жидкого хозяйственного мыла. Тщательно перемешайте все ингредиенты, залейте смесь в опрыскиватель и разделайте ею растения.

Как отмечают специалисты, особое внимание во время обработки следует уделять нижней стороне листьев, так как белокрылка любит прятаться именно там. Также каждые 10 минут встряхивайте опрыскиватель, чтобы оно и масло хорошо перемешались.

Такой раствор не только спасет растения в огороде от белокрылки, но и защитит от различных заболеваний. Достаточно возделывать 3-4 раза в 4 дня, чтобы вредитель боялся даже появиться на грядках.

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Чем вредны белокрылки

Этот вредитель активно питается соком растения, при этом повреждая его листья. Поэтому он наносит немалый вред урожаю. Белокрылки чем-то сродни маленькой моли белого цвета. Но часто из-за его микроскопических размеров вредителя трудно сразу заметить. Огородники называют белокрылом “супермухами” из-за их способности быстро привыкать к разным инсектицидам. Именно поэтому с ними очень тяжело бороться.