Чем обработать сад осенью от болезней и вредителей: недорогое средство, которое поможет защитить деревья до весны

Обработка сада осенью

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Осенью деревья завершают вегетацию и постепенно переходят в состояние зимнего покоя. В то же время возбудители грибковых заболеваний могут сохраняться на коре, в трещинах древесины, на опавших листьях и других растительных остатках. Некоторые насекомые также зимуют в защищенных местах — под корой, в ее складках, в почве или среди растительных остатков. Именно поэтому осенью важно не только убрать участок, но и при необходимости провести защитную обработку.

Автор канала САД, ГОРОД, СВОИМИ РУКАМИ для обработки сада предлагает использовать такое популярное бюджетное средство как железный купорос, или сульфат железа. Его применяют в садоводстве для борьбы с отдельными грибковыми заболеваниями, а также для угнетения мхов и лишайников на коре деревьев.

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Когда лучше обрабатывать сад железным купоросом

Главное условие проведения осенней обработки концентрированным раствором — полное опадания листьев.

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Дело в том, что железный купорос в высокой концентрации может вызвать ожоги зеленых частей растений. Поэтому опрыскивать еще активно вегетирующие деревья не стоит.

Чаще всего подходящий период наступает в конце октября или в ноябре. Однако конкретные сроки зависят от погодных условий и региона Украины.

Ориентироваться нужно не только на календарь, но и состояние деревьев. Они должны завершить активный рост и перейти в период покоя.

Для обработки лучше выбрать сухой, безветренный день с плюсовой температурой воздуха. Важно, чтобы после опрыскивания раствор успел высохнуть до дождя или заморозков.

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Проводить процедуру при сильном ветре, во время осадков или мороза не рекомендуется.

Чем полезна осенняя обработка железным купоросом

Железный купорос оказывает контактное действие. Это означает, что он влияет прежде всего на участки, куда непосредственно попадает раствор. Его используют для уменьшения запаса отдельных возбудителей грибковых заболеваний, которые могут сохраняться на поверхности деревьев до весны.

Также средство применяют для угнетения мхов и лишайников, появляющихся на старой коре, особенно во влажных и затененных местах. В то же время, сами лишайники обычно не паразитируют на дереве, поэтому их наличие не всегда требует обработки.

Что касается вредителей, то здесь важно учитывать ограничение препарата. Железный купорос не является универсальным инсектицидом и не гарантирует уничтожение яиц, личинок или взрослых насекомых, зимующих в саду.

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Однако осенний уход, сочетающий профилактическую обработку, удаление пораженных остатков и очистку участка, помогает снизить риск развития отдельных проблем следующего сезона.

Как приготовить раствор железного купороса для осенней обработки

В садоводческой практике для обработки деревьев после ноября используют растворы различной концентрации. Один из распространенных вариантов — 3–4%.

Для приготовления такого раствора на 10 литров готовой смеси понадобится:

300 г железного купороса — для 3% раствора;

400 г железного купороса — для 4% раствора;

вода — до общего объема 10 литров.

Эти пропорции являются распространенным садоводческим рецептом, но не универсальной рекомендацией для всех культур. Перед применением следует обязательно проверить инструкцию конкретного препарата, его назначение, разрешенные концентрации и перечень растений, которые можно возделывать.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую емкость, устойчивую к химическим веществам.

Сначала необходимое количество железного купороса растворяют в части воды, тщательно перемешивая до растворения кристаллов. Затем добавляют оставшуюся воду к нужному объему.

Чтобы кристаллы растворялись быстрее, можно использовать умеренно теплую воду. Однако нагревать ее до 70 С необязательно, если производитель не предусмотрел такого способа приготовления.

Готовую смесь желательно использовать в соответствии с инструкцией, не оставляя ее надолго в опрыскивателе.

Железный купорос не следует самостоятельно смешивать с другими садовыми препаратами или бытовыми средствами без подтвержденной совместимости.

Как правильно опрыскивать деревья осенью

Поскольку железный купорос оказывает контактное действие, важно равномерно обработать поверхность дерева. Если раствор не попадет на определенный участок, ожидать от него защитного эффекта там не стоит.

Особое внимание уделяют стволу, основным ветвям, местам ветвления и неровностям коры. Именно в таких местах могут храниться некоторые возбудители заболеваний, а также зимовать некоторые насекомые.

Опрыскивание производят так, чтобы рабочий раствор хорошо смачивал кору и проникал в доступные углубления. В то же время не нужно намеренно заливать большим количеством жидкости поврежденные участки или отслоенную кору.

Железный купорос не проникает во все скрытые места зимовки вредителей, поэтому чрезмерное использование препарата не гарантирует лучшего результата.

Перед обработкой желательно убрать из веток засохшие плоды и растительные остатки с явными признаками заболеваний.

Какого результата ждать от осенней отделки сада

Основная задача поздней осенней процедуры — уменьшить количество возбудителей заболеваний, способных пережить зиму на поверхности деревьев. Если часть инфекции удается устранить осенью, весной риск ее раннего распространения может снизиться. Это особенно важно для садов, у которых в течение сезона наблюдались грибковые заболевания.

В то же время, не стоит рассчитывать, что одна обработка уничтожит всех вредителей или полностью защитит деревья от болезней в следующем году. К примеру, яйца и личинки насекомых могут находиться в местах, недоступных для контактного раствора. Часть возбудителей заболеваний также зимует в опавших листьях, плодах и почве.

Однако своевременная обработка в сочетании с уборкой пораженных растительных остатков может уменьшить общую инфекционную нагрузку на сад. При благоприятных условиях это поможет сократить потребность в отдельных защитных мерах весной.

Каких ошибок следует избегать

Даже привычный садоводам препарат может навредить растениям, если неправильно применять.

Прежде всего не следует опрыскивать деревья концентрированным железным купоросом до завершения ноября. Также опасно самостоятельно повышать дозировку, надеясь получить более сильный эффект.

Во время работы необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и одеждой. Нельзя допускать детей и домашних животных к месту приготовления и нанесения раствора.

Следует учитывать и то, что железный купорос может оставлять пятна на некоторых поверхностях, в частности, бетоне и камне.

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