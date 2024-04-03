Чем обработать смородину весной от вредителей и болезней

Обработка смородины весной – когда, чем и как

Весной только температура воздуха повысится, начинают активизироваться болезни и вредители кустов и деревьев. Поэтому для получения хорошего урожая весной необходимо обрабатывать смородину от болезней и вредителей.

Когда и как нужно обрабатывать кусты смородины

Смородина пробуждается рано, и важно успеть обработать ее до распускания почек. Обычно рекомендуют обработать смородину в марте, однако торопиться не нужно. Определяясь со сроком опрыскивания ягодника, ориентируйтесь на погоду и состояние кустов. Если снег сошел, почки на побегах только разбухли, но не раскрылись – это идеальное время для обработки смородины.

Перед опрыскиванием уберите в кустах – уничтожьте прошлогодние листья, растительные остатки, мульчу – это приюты зимующих стадий вредных насекомых и грибков. Обрежьте поврежденные ветви и тонкие искривленные верхушки побегов. Скорее всего, они были поражены мучнистой росой.

Осмотрите каждый куст. Если есть раздутые почки, напоминающие капустные кочаны – у них обитают такие вредители смородины как почковые клещи. Если такие почки есть в небольшом количестве, соберите их вручную, а побеги, на которых большая часть почек раздута, вырежьте полностью и сожгите.

Даже если растение полностью здорово, весной оно требует профилактического опрыскивания. Сделать это лучше в марте или начале апреля, пока не раскрылись почки.

Нужно ли весной обрабатывать смородину кипятком

Некоторые садоводы поливают кусты смородины кипятком для уничтожения возможных вредителей. Делается это обязательно по спящему растению, когда почки еще не развиты и сокодвижение отсутствует, иначе можно нанести смородине непоправимый вред. Предварительно куст лучше связать, чтобы обеспечить пролив кипятком всех побегов.

Следует учесть, что кипяток достаточно быстро остывает, поэтому вряд ли сможет уничтожить всех вредителей.

С этой же целью используют и другие народные средства – настои чеснока, табака, одуванчиков, луковой шелухи, чистотела. Опрыскивать растения этими средствами нужно ежемесячно, начиная с пробуждения почек до сбора урожая.

Специальные средства (инсектициды) от вредителей смородины

Если момент для профилактического опрыскивания упущен или есть желание быстро уничтожить всех вредителей, для обработки смородины применяют специальные препараты. Среди таких препаратов – однопроцентный раствор бродоской жидкости, «Актеллик», «Фуфанон», коллоидная сера (10 г средства растворяют в 10 л воды), карбофос.

При опрыскивании смородины инсектицидами следует соблюдать следующие правила:

Смородину опрыскивают в период, когда почки еще не начали раскрываться.

Обработку проводят в сухой безветренный день, когда по прогнозу не предполагается осадков в течение еще 2-3 суток. Опрыскивание производят утром или вечером.

Перед началом убирают опавшие листья, выполняют санитарную прочистку кустов, разрыхляют землю.

Опрыскивают кусты в спецодежде, пользуясь средствами защиты (респиратором).

Препарат разводят в соответствии с инструкцией, не допуская превышения концентрации.

Разделав куст, опрыскивают и почву под ним.

Во время обработки и в течение суток после нее на участок не допускают детей и домашних животных.

Когда и как обрабатывать смородину от болезней

К болезням смородины относятся:

антракноз – его можно узнать по бурым пятнам на листьях,

септориоз – при этом пораженные растения также изменяют цвет листьев,

серая гниль – заметна по серым сухим комочкам на древесине, листья покрываются сплошным бурым налетом,

ржавчина – становится заметным ржавый налет на листьях.

Чтобы предотвратить грибковые заболевания, к раскрытию почек кусты смородины опрыскивают хлорокисью меди (ХОМ) или трехпроцентной бордоской жидкостью.

В начале бутонизации актуальна обработка препаратами "Азофос", "Скор", "Топаз" или однопроцентной бордоской жидкостью.

Если температура воздуха выше +15°C, вместо химических средств допускается использовать биофунгицид.

При опрыскивании кустов от болезней руководствуются теми же правилами, что и при обработке против вредителей.

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