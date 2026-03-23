Чем обработать яблони и груши в марте от парши

Парша яблони и груши

Март является критически важным периодом для садоводов, ведь именно сейчас решается судьба будущего урожая яблок и груш. Главным врагом плодовых деревьев остается парша — грибковое заболевание venturia inaequalis, ежегодно поражающее тысячи хозяйств, оставляя бурые пятна на листьях и делая плоды непригодными для продажи или хранения.

Почему обработка в марте является самой эффективной

Возбудитель парши чрезвычайно вынослив: споры грибка успешно зимуют в трещинах коры, на опавших ветвях и в прошлогодних листьях. Чтобы оградить сад, необходимо действовать превентивно. Лучший момент для «дезинфекции» — фаза к распусканию почек. Именно в марте, когда дерево еще находится в покое, можно использовать концентрированные растворы, которые уничтожают грибок, не повреждая молодую зелень.

Метод карбамидной «смывки» от экспертов

Опытные специалисты рекомендуют использовать карбамид (мочевину) не как удобрение, а как мощный фунгицид. Обычные слабые растворы для подкормки не воздействуют на возбудителя, поэтому готовится специальный концентрат.

Для приготовления смеси необходимо растворить 500 г карбамида в 10 литрах воды. Этим раствором с помощью опрыскивателя тщательно обрабатывают каждое дерево. Особое внимание следует уделять ветвлениям и местам, где кора имеет повреждения. По наблюдениям практиков, уже через неделю после такой процедуры активность грибков под корой прекращается, что гарантирует здоровые листья и крупные, сладкие плоды летом.

Бордосская жидкость: средство против комплекса болезней

Еще одним действенным средством является трехпроцентная бордоская жидкость. Этот препарат на основе меди является универсальным садовым щитом. Кроме парши, он эффективно борется с такими проблемами, как:

монилиоз;

кокомикоз;

ржавчина;

вьющиеся листья;

фитофтороз.

Специалисты отмечают, что обработку бордоской смесью следует производить при стабильных плюсовых температурах. Важно помнить об интервале между использованием карбамида и медсодержащих препаратов, или выбрать один из этих методов в качестве основного.

Комплексная гигиена сада и профилактика болезней

Для достижения действительно продолжительного эффекта в борьбе с патогенами недостаточно ограничиться только сезонным опрыскиванием, поскольку без строгого соблюдения санитарных норм на участке инфекция быстро вернется.

Процесс полного уничтожения патогенного фона требует системного подхода, начинающегося с тщательной обработки абсолютно всех насаждений в саду. Это касается не только яблонь или груш, но и декоративных видов, часто становящихся скрытыми резервуарами для размножения грибковых спор.

Следующим критически важным этапом оздоровления территории является тотальная уборка и последующая утилизация старых опавших листьев, а также падалицы, где возбудители болезней обычно проводят зиму в ожидании тепла.

Параллельно с очисткой почвы необходимо уделить внимание состоянию самих растений, проводя регулярные профилактические осмотры каждой ветви. Своевременное обнаружение и радикальное удаление старых, сухих или уже пораженных частей дерева позволяет локализовать проблему до того, как она успеет распространиться на весь сад.