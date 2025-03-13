Чем обработать яблоню до появления цветков, чтобы ветви ломились от крупных и сочных плодов

Если следовать советам экспертов, то яблони за сезон – с весны до осени, надо опрыскивать около 11 раз. Потому что это дерево, которое вредители и болезни атакуют с чрезвычайным упорством. Это такие как тля, гусеница, парша, плодовая гниль, мучнистая роса и т.д. И очень досадно, когда весной крона усыпана буйным цветом, а осенью на дереве остается с десяток плодов. На самом деле, это все происходит из-за того, что дерево вовремя не обработали. Чтобы такого не случилось, обязательно надо делать опрыскивание яблони до цветения.

Чем лучше опрыскивать яблоню до появления цветков

Мочевина или карбамид. Этот раствор считается лучшим для весенней обработки яблонь. Чтобы приготовить средство, нужно развести 500 г вещества по выбору в 10 литрах воды и опрыскать деревья за две недели до цветения. Мочевина эффективно уничтожает зимующих вредителей – долгоносиков и тлю. К тому же, такое средство будет питать дерево азотом, который необходим для роста листьев и развития растения в целом.

Этот раствор считается лучшим для весенней обработки яблонь. Чтобы приготовить средство, нужно развести 500 г вещества по выбору в 10 литрах воды и опрыскать деревья за две недели до цветения. Мочевина эффективно уничтожает зимующих вредителей – долгоносиков и тлю. К тому же, такое средство будет питать дерево азотом, который необходим для роста листьев и развития растения в целом. Бродская жидкость. На 10 литров воды нужно взять 100 граммов медного купороса и 200 граммов негашеной извести и опрыскать ветки и ствол. Также можно взять железный купорос – 200 г порошка растворяют в 10 литрах воды.

Надо помнить, что деревья лучше опрыскивать в тихую погоду, когда нет палящих солнечных лучей. И уже через месяц такая обработка даст свои результаты – завязь облепит все ветки. А осенью не будете знать, куда девать столько яблок.

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