Чем обработать яблоню до появления цветков, чтобы ветви ломились от крупных и сочных плодов

Перед цветением яблоню нужно обязательно опрыскать, чтобы защитить ее от болезней и вредителей.
Если следовать советам экспертов, то яблони за сезон – с весны до осени, надо опрыскивать около 11 раз. Потому что это дерево, которое вредители и болезни атакуют с чрезвычайным упорством. Это такие как тля, гусеница, парша, плодовая гниль, мучнистая роса и т.д. И очень досадно, когда весной крона усыпана буйным цветом, а осенью на дереве остается с десяток плодов. На самом деле, это все происходит из-за того, что дерево вовремя не обработали. Чтобы такого не случилось, обязательно надо делать опрыскивание яблони до цветения.
Чем лучше опрыскивать яблоню до появления цветков
- Мочевина или карбамид. Этот раствор считается лучшим для весенней обработки яблонь. Чтобы приготовить средство, нужно развести 500 г вещества по выбору в 10 литрах воды и опрыскать деревья за две недели до цветения. Мочевина эффективно уничтожает зимующих вредителей – долгоносиков и тлю. К тому же, такое средство будет питать дерево азотом, который необходим для роста листьев и развития растения в целом.
- Бродская жидкость. На 10 литров воды нужно взять 100 граммов медного купороса и 200 граммов негашеной извести и опрыскать ветки и ствол. Также можно взять железный купорос – 200 г порошка растворяют в 10 литрах воды.
Надо помнить, что деревья лучше опрыскивать в тихую погоду, когда нет палящих солнечных лучей. И уже через месяц такая обработка даст свои результаты – завязь облепит все ветки. А осенью не будете знать, куда девать столько яблок.
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