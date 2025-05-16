Как удалить устаревший налет в унитазе / © Фото из открытых источников

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Чтобы избавиться от известкового налета в ванной, многие используют агрессивную химию с резким запахом, которая не только раздражает дыхательные пути, но и представляет угрозу для здоровья и вредит окружающей среде.

Эксперты из компании Molly Maid, специализирующейся на профессиональном клининге, отмечают: если правильно и регулярно применять нужное средство, можно не только предотвратить появление известкового налета, но и легко устранить некрасивые пятна на поверхности унитаза.

В отличие от белого уксуса, также часто используемого в быту для удаления налета, лимонная кислота действует деликатно, но глубоко. Она эффективно растворяет минеральные отложения, не причиняя вреда сантехническим поверхностям. К тому же это средство не имеет резкого запаха, что делает его удобным и безопасным вариантом для ежедневной уборки.

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Очистка унитаза лимонной кислотой — очень легкий и доступный процесс:

Приготовьте смесь : смешайте лимонную кислоту с водой до однородного раствора.

Залейте в чашу унитаза : распределите средство так, чтобы охватило все участки с налетом.

Дайте время подействовать : оставьте раствор на несколько часов или на ночь — чем дольше длится контакт, тем глубже очищение.

Обработайте щеткой : утром просто протрите поверхность — и налет легко сойдет.

Смойте водой: остатки средства вместе с грязью исчезнут без следа.

В видео с канала “Поради для дому” демонстрируется эффективный и безопасный метод удаления известкового налета и ржавчины из унитаза с помощью лимонной кислоты. Для этого 50 г кислоты растворяют в воде, нагретой до 80°C. Важно: горячий раствор не следует сразу выливать в унитаз — сначала его нужно охладить. Количество кислоты можно изменять в зависимости от степени загрязнения.

Если на стенах имеется заметный налет или ржавые следы, их следует почистить ершиком. А в случае серьезных отложений рекомендуется смочить тряпки в готовом растворе и обернуть ими унитаз на ночь для глубокой очистки.

Если после первой очистки остатки налета все еще заметны — не стоит отчаиваться. Повторите обработку или продлите время действия для лучшего результата. В случаях особо стойких загрязнений целесообразно воспользоваться услугами профессиональной уборки.

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