Чем очистить сливной бачок от ржавчины: простой домашний раствор из 3 ингредиентов

Большинство людей заглядывает в сливной бачок крайне редко — обычно только тогда, когда возникают какие-то проблемы или на стенках становятся заметны характерные рыжие полосы. Если же открыть крышку, то можно увидеть совсем неидеальную картинку: налет, слизь, ржавчина. Очистить все это очень сложно, особенно в углах, где скапливается не только грязь, но и грибок.

Такие загрязнения самостоятельно точно не исчезнут, однако и серьезных усилий с вашей стороны не понадобится. Вы можете приготовить эффективный раствор из подручных ингредиентов.

Все, что нужно взять: стакан 9% уксуса, стакан соли и стакан пищевой соды. С помощью уксуса известковый налет и ржавчина быстро растворятся, пищевая сода запустит активную реакцию, образовав пену, а соль сразит грибок и бактерии, которые быстро размножаются во влажной среде. Сочетаясь, эти три компонента образуют мощный эффект и стоят гораздо меньше, чем магазинная химия.

Перед очищением обязательно перекройте воду, полностью опорожните бачок. Этот этап очень важен, потому что в воде концентрация в средстве уменьшается, поэтому результат не будет заметным. Смешайте все три ингредиента в отдельной емкости, вылейте в бачок, затем оставьте смесь внутри на ночь.

Это время нужно, чтобы ржавчина, налет и слизь полностью растворились, а бактерии и грибок уничтожились. Утром восстановите подачу воды, слейте жидкость со смесью в унитаз. Если какие-нибудь незначительные загрязнения еще останутся, их можно удалить обычной губкой.

Рекомендуется повторять процедуру очистки не реже одного раза в месяц.