- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Чем очистить сливной бачок от ржавчины: простой домашний раствор из 3 ингредиентов
Существует простое и доступное домашнее средство, которое помогает быстро очистить сливной бачок унитаза от ржавчины, налета и слизи. Все, что вам понадобится, это простые ингредиенты, которые есть в каждом доме.
Большинство людей заглядывает в сливной бачок крайне редко — обычно только тогда, когда возникают какие-то проблемы или на стенках становятся заметны характерные рыжие полосы. Если же открыть крышку, то можно увидеть совсем неидеальную картинку: налет, слизь, ржавчина. Очистить все это очень сложно, особенно в углах, где скапливается не только грязь, но и грибок.
Такие загрязнения самостоятельно точно не исчезнут, однако и серьезных усилий с вашей стороны не понадобится. Вы можете приготовить эффективный раствор из подручных ингредиентов.
Все, что нужно взять: стакан 9% уксуса, стакан соли и стакан пищевой соды. С помощью уксуса известковый налет и ржавчина быстро растворятся, пищевая сода запустит активную реакцию, образовав пену, а соль сразит грибок и бактерии, которые быстро размножаются во влажной среде. Сочетаясь, эти три компонента образуют мощный эффект и стоят гораздо меньше, чем магазинная химия.
Перед очищением обязательно перекройте воду, полностью опорожните бачок. Этот этап очень важен, потому что в воде концентрация в средстве уменьшается, поэтому результат не будет заметным. Смешайте все три ингредиента в отдельной емкости, вылейте в бачок, затем оставьте смесь внутри на ночь.
Это время нужно, чтобы ржавчина, налет и слизь полностью растворились, а бактерии и грибок уничтожились. Утром восстановите подачу воды, слейте жидкость со смесью в унитаз. Если какие-нибудь незначительные загрязнения еще останутся, их можно удалить обычной губкой.
Рекомендуется повторять процедуру очистки не реже одного раза в месяц.