Чем опасна ипомея трехцветная: можно ли ее сажать, что любит растение

Почему опасно выращивать ипомею трехцветную на своем участке? Можно ли ее посадить и где?

Красивое, нежное и вьющееся растение — это все об ипомее трехцветной. Она выглядит привлекательно, но очень быстро разрастается, захватывая все новые и новые территории. Распространяется ипомея трехцветная самосевом, но многие украинцы специально высевают ее на своих участках, чтобы украсить их. Но мало кто задумывается, что этот цветок ядовит для животных и людей.

Чем опасна ипомея трехцветная: основные угрозы

Чаще ипомею высаживают возле заборов или беседок, украшают ими крыльца, чтобы вьющееся растение обвивало опорные конструкции. Популярность растения можно объяснить его неприхотливостью. Она не нуждается в особом уходе, устойчива к жаре и спокойно себя чувствует в бедных почвах. Однако важнейшая проблема ипомеи трехцветной в ее токсичности.

В семенах этого растения содержится психоактивное вещество эргина, которое является производным лизергиновой кислоты, что, в свою очередь, считается сильным галлюциногеном. Его молекулы даже похожи на известный психоделик ЛСД.

Из-за эргина и других токсичных веществ, которые также содержатся в растении, у людей возникают разные видения, иногда могут даже вызвать потерю памяти. Есть и другие побочные эффекты: диарея, рвота, боли в желудке.

Однако, стоит отметить, что ядовита именно ипомея трехцветная, а не другие сорта этого растения. Как отличить ипомею трехцветную:

ее цветы крупные, голубые или бледно-голубые, имеют более светлый центр и своей формой напоминают граммофон;

бутоны собраны в соцветия по 2-3 шт в пучке;

когда цветок закрыт, он приобретает пурпурный цвет.

Убедитесь, что в вашем садике нет подобного растения. И если все же она есть, лучше сразу вырвите ее с корнями.

Как посадить ипомею у себя дома

Где лучше посадить ипомею трехцветную, чтобы не было опасности / Фото: pixabay.com

Как мы уже говорили выше, ядовит только сорт ипомеи трехцветной. Остальные виды этого растения можно выращивать у себя дома. Ипомея неприхотлива в уходе, ее часто высаживают как озеленение забора или стены. Вьющееся растение может достигать 5 метров в длину. Цветы раскрываются утром в солнечные дни. На ночь и в пасмурные дни бутоны остаются закрытыми.

В Украине слишком суровые зимы, а потому ипомею можно посеять только как вольноопределяющийся. Большинство сортов высевают сразу в открытую почву в апреле-мае. Выбирают солнечное место с легкой почвой. Ипомею рекомендуется подрезать, ведь иначе растение быстро разрастется и участок может приобрести неухоженный вид.

Читайте также: