Если нет завязи на огурцах

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Почему нет завязи на огурцах

Часто бывает, что на огурцах вместо завязей самый пустоцвет. Чтобы понять, что делать в этой ситуации, нужно выяснить причину отсутствия и устранить ее.

Среди причин могут быть:

Если растение находится в фазе активного роста, то еще молодое.

Из-за нехватки тепла и влаги.

Если огурцы выращивают на затененном участке.

Сильные сквозняки на участке также могут препятствовать образованию завязи.

Из-за особенностей сорта — если он пчелоопыляемый, то завязи могут не образовываться из-за отсутствия мужских цветков — женские просто не могут сформировать плод без опыления.

При высокой влажности насекомые малоактивны и природного опыления не происходит.

При температуре выше +30 °C пыльца теряет свои свойства, поэтому завязь не образуется.

Из-за бедности почв.

Если растение активно наращивает наземную часть, но завязи не образуются, вероятнее всего, это является следствием нарушения баланса питательных веществ в почве. А именно избыток азота может провоцировать усиленный рост зелени в ущерб образованию цветочных бутонов.

В случае выявления таких проблем нужно провести дополнительные меры по их устранению, чтобы обеспечить много завязей.

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При необходимости рекомендуется:

Установите оптимальный уровень влажности, регулярно поливайте растения, избегайте пересушивания почвы.

Обеспечьте достаточное освещение. Расположите растения на хорошо освещенном участке или используйте искусственное освещение в теплице.

Обеспечьте надлежащее опыление. При недостатке пчел и других насекомых можно использовать ручное опыление.

Используйте удобрения, содержащие необходимые элементы для формирования завязи, в частности борную кислоту.

Как ускорить рост завязи огурцов

Некоторые фермеры утверждают, что огурцы быстрее растут, если повысить концентрацию углекислого газа в воздухе. Для этого рядом с грядками ставят емкости с коровяком.

Еще эксперты рекомендуют подкормить огурцы органикой, например настоем коровьего птичьего помета или раствором коровяка. На одно растение нужно около 1 л готового препарата.

Чем кропить огурцы для завязи

Одним из эффективных способов подкормки огурцов для завязи является использование борной кислоты. Этот микроэлемент влияет на процессы роста и развития растений, в частности, на формирование завязи. Для опрыскивания завязей можно приготовить раствор борной кислоты методом растворения 1 г вещества в 1 л воды. С помощью распылителя равномерно обработайте огурцы.

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Подкормку огурцов борной кислотой нужно проводить периодически, в частности, если завязи желтеют и засыхают. Оптимальной частотой может быть раз в 10-14 дней. В то же время важно соблюдать рекомендованную концентрацию раствора борной кислоты и правильно обрабатывать завязи, чтобы избежать возможного пересушивания растений.

Правильное использование борной кислоты для опрыскивания завязей может помочь больше завязи и повысить урожайность огурцов. Однако перед использованием любых мер необходимо выявить причину проблемы и принять необходимые меры для восстановления баланса питательных веществ в почве и оптимизации условий выращивания огурцов.