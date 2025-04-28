Чем опрыскать персик во время цветения, чтобы не навредить пчелам, но отвадить вредителей

Чем опрыскать персик во время цветения / © Pixabay

Реклама

Сейчас существует множество сортов персиков, каждый из которых имеет свои особенности, но есть несколько общих характеристик: они обычно живут около 20 лет, нуждаются в регулярной обрезке и обработке, а также очень чувствительны к болезням и вредителям. Стоит допустить ошибку, и это мгновенно скажется на качестве и количестве урожая.

По этой причине агрономы советуют начинать возделывание персиков еще в апреле, прежде чем расцветут цветки, и во время их цветения. К счастью, сегодня существует большое количество эффективных средств, позволяющих обрабатывать деревья без ущерба окружающей среде, в отличие от старых методов. Большинство таких препаратов производится европейскими компаниями.

С чего следует начать? Прежде всего, следует исключить одну из самых распространенных болезней персика — монилиоз.

Реклама

Для борьбы с этим недугом рекомендуется приобрести фунгицид “Спектр”. Обработка этим средством осуществляется дважды весной: первый раз — во время активного цветения, а второй — через 10-12 дней после первой процедуры.

При первой обработке также следует добавить к раствору известный инсектицид “Синерид”. Это средство эффективно борется с долгоносиками, тлей и другими вредителями, которые активизируются в настоящее время.

Эти препараты абсолютно безопасны для пчел, поэтому не нанесут вреда насекомым и обеспечат быструю завязь плодов.

Не забывайте, что обработка должна касаться не только листьев и веток, но и ствола дерева, особенно если они уже старше. В коре могут прятаться разные вредители, насекомые или даже развиваться грибки, которые ставят под угрозу здоровье растения и требуют дополнительного внимания.