Чем опрыскивать помидоры, если опадают завязи: какое эффективное решение предлагают эксперты

Опадает цвет на помидорах

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Многие огородники, особенно те, кто выращивает высокорослые сорта томатов, сталкиваются с неприятной проблемой — массовым опадом первого и второго кистей. Эта ситуация вызывает беспокойство и разочарование, ведь потеря первых завязей оказывает существенное влияние на будущий урожай. Эксперты поделились действенным способом борьбы с этой проблемой, которая достаточно распространена и имеет свои причины.

Почему опадают цветки на томатах

Основной причиной опадания цветков на томатах, особенно на первых кистях, являются неблагоприятные погодные условия. Резкие перепады температуры — от холода до жары и снова до холода — создают для растений сильный стресс. В таких условиях томаты вынуждены бороться за выживание и их приоритет смещается с формирования плодов в поддержку собственной жизнеспособности. Растение начинает «рассчитывать», сколько цветков оно сможет выносить до полноценных семян, и без сожаления сбрасывает лишние, оставляя лишь одну-две завязи на кисти, чтобы гарантированно довести их до зрелости.

Завязь на томатах опадает: какое эффективное решение

Для решения проблемы опадания цветков на томатах, а также на сладком перце и баклажанах эксперты рекомендуют препарат «Паслин». Как показывает опыт, это средство значительно повышает завязываемость плодов, даже в условиях стресса.

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Для достижения такого результата обработку «Паслином» высокорослых томатов проводят несколько раз в течение сезона.

Как так сколько раз обрабатывать томаты препаратом «Паслин»

Чтобы обработка «Паслином» была максимально эффективной, следует соблюдать несколько важных правил:

Лучше всего проводить опрыскивание вечером или в пасмурную погоду, как сейчас и демонстрируется на видео. Это позволяет препарату дольше оставаться на листьях и лучше впитываться растением.

Препарат имеет длительный срок действия (5 лет). В розницу продается в небольших флаконах объемом 6 мл.

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Ключевой является правильная дозировка — 1 мл препарата на 10 литров воды. Превышать эту норму нельзя.

Перед применением обязательно внимательно изучите инструкцию, которая находится в упаковке. Это содержит важную и полезную информацию о применении препарата.

Количество обработок:

Высокорослые томаты можно возделывать до четырех раз за сезон. Первую обработку проводят в начале цветения первой-второй кисти. Затем дают растению 10-12 дней на наращивание зеленой массы и накопление питательных веществ, после чего проводят повторную обработку, когда начинает цвести третий-четвертый кисть. Третью обработку производят еще через 10-12 дней. При необходимости, если растение формирует большое количество кистей (10-12), можно провести и четвертую обработку.

Для низкорослых сортов достаточно двух обработок. Первую проводят в начале цветения первой-второй кисти, а вторую — через 10 дней, когда появляются следующие кисти, и растение накопит достаточно питательных веществ.

Как действует препарат «Паслин»

Простыми словами, для успешной завязки каждого цветка растение должно направить к ним необходимые питательные вещества в нужное время. Однако в условиях стресса растение тратит эти ресурсы на собственное выживание, а не на формирование плодов. «Паслин» влияет на растение таким образом, что оно «вспоминает» о необходимости формирования плодов и направляет нужное количество питательных веществ к цветкам, обеспечивая хорошее завязывание.

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При обработке «Паслин» не смешивают с другими препаратами. Разводят только один препарат в воде. Для опрыскивания используют мелкодисперсный распил, чтобы раствор равномерно покрыл листья с обеих сторон, ложась мелкими капельками. В пасмурную погоду препарат действует на более длительный период, лучше впитываясь растением.