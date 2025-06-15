Подкормка томатов во время цветения

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В период цветения помидоров для хорошей завязи нужно проводить их внекорневую подкормку, которая обеспечила бы растение всеми необходимыми компонентами для хорошего урожая.

Внекорневая подкормка производится путем опрыскивания листьев, стеблей помидоров и почвы вокруг растения. Такой способ подкормки помогает получить наилучшие результаты урожая.

Для этого используют:

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Борная кислота — высокоэффективное удобрение для внекорневой подкормки. Она эффективно действует на обменные процессы помидоров, помогает даже в том случае, когда вообще не образуются завязи. Раствор готовится таким образом — 5 г кислоты растворите в 10 литрах теплой воды. Почему теплой — потому что борная кислота плохо растворяется в холодной воде.

Чтобы завязь не опадала, используйте йод вместе с молоком. Важно, чтобы молоко было нежирным, не больше 2,5%. В противном случае от такого опрыскивания будет больше вреда из-за того, что от жирного молока на помидорах образуется пленка, которая будет препятствовать фотосинтезу. Для приготовления раствора на 9-10 литров воды — 1 литр молока и 5 капель йода. С йодом нужно быть осторожными, поскольку если его количество будет больше, возможны ожоги на растении.

Можно использовать всевозможные стимуляторы завязи из магазина, которые обеспечивают ее образование в любую погоду, а также при отсутствии насекомых.