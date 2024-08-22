Чем отличается цуккини от кабачка, полезные свойства

В чем отличия между кабачком и цуккини

И цуккини, и кабачки являются разновидностями тыквы. Кабачок завезли в Европу из Америки несколько веков назад, а цуккини вывели итальянские селекционеры. Само звучание "цуккини" имеет итальянские корни, что означает тыкву/кабачок. Поэтому в рецептах встречается именно цуккини, а не кабачок.

Чем отличаются цуккини и кабачки

Эти два овоща хоть и происходят из одного семейства, но имеют достаточно существенные отличия. Поскольку у нас кабачок пользуется большей популярностью, чем его брат цуккини, далеко не все знают, по каким признакам их можно отличить.

В первую очередь цуккини отличается от кабачка внешне. Кожа и листья у цуккини насыщенного зеленого цвета, иногда с узором. Кроме цвета, основным отличием между двумя овощами является форма – цуккини прямой, а кабачок имеет жирное дно и сужается к горлышку. В мякоти кабачка также может быть больше семян.

Цуккини растет кустом, а стебли кабачка стелются по земле. Цуккини любит влагу и солнце, кабачок же нормально переносит колебания температур. И если цуккини нуждается в частой прополке, кабачок нормально растет с сорняками.

Цуккини созревает быстрее кабачка, внутри цуккини мягче и нежнее кабачка.

Вкусовые качества цуккини и кабачков

Кабачки в сыром виде практически не употребляют. Этот продукт подвергают термической обработке, тушат, жарят и консервируют.

Цуккини часто используют в необработанном виде, причина в нежном вкусе. Мякоть цуккини не такая жесткая, как у кабачка, поэтому ее часто употребляют в сыром виде в салатах и закусках и не обязательно варят, жарят или тушат.

Состав цуккини и кабачков и польза овощей

По составу цуккини и кабачки практически не отличаются. Цуккини и кабачки содержат витамин С, РР, В1, В2, В6, каротин, железо, калий.

В цуккини больше витамина С, калорийность цуккини составляет 16 килокалорий в 100 г, а калорийность кабачка — 23 килокалории.

Оба вида овощей обладают многими полезными свойствами:

Их советуют употреблять на диете, для правильного питания.

Оба овоща положительно влияют на работу пищеварительного тракта.

Полезные микроэлементы и положительное влияние на организм оказывают эти продукты полезны практически при всех заболеваниях.

Сроки хранения

Есть большая разница в сроках хранения овощей. Кабачки можно хранить длительное время, вплоть до следующего года, а цуккини требуют либо заморозки, либо быстрого употребления.

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