Цуккини и кабачок — чем отличаются

И цуккини, и кабачки являются разновидностями тыквы. Кабачок увезли в Европу из Америки несколько веков назад, а цуккини вывели итальянские селекционеры. Само звучание «цуккини» имеет итальянские корни, что означает тыкву/кабачок. Поэтому в рецептах встречается именно цуккини, а не кабачок.

Чем отличаются цуккини и кабачки

Эти два овоща хотя и происходят из одного семейства, но имеют довольно существенные отличия. Поскольку у нас кабачок пользуется большей популярностью, чем его брат цуккини, далеко не все знают, по каким признакам их можно отличить.

В первую очередь цуккини отличается от кабачка наружно. Кожа и листья у цуккини насыщенного зеленого цвета, иногда с узором. Кроме цвета, основным отличием между двумя овощами является форма — цуккини прямой, а кабачок имеет толстое дно и сужается к горлышку. В мякоти кабачка также может быть больше семян.

Цуккини растет кустом, а стебли кабачка стелются по земле. Цуккини любит влагу и солнце, а кабачок нормально переносит колебания температур. И если цуккини нуждается в частой пропалке, кабачок нормально растет с сорняками.

Цуккини созревает скорее кабачка, внутри он более мягкий и нежный, чем кабачок.

Вкусовые качества цуккини и кабачков

Кабачки в сыром виде практически не употребляют. Этот продукт подвергают термической обработке, тушат, жарят и консервируют.

Цуккини часто используют в необработанном виде. Причина этого в нежном вкусе. Мякоть цуккини не такая жесткая, как у кабачка, поэтому ее часто употребляют в сыром виде в салатах и закусках и необязательно варят, жарят или тушат.

Состав цуккини и кабачков и польза овощей

По составу цуккини и кабачки практически не отличаются. Они содержат витамины C, PP, B1, B2, B6, каротин, железо, калий.

В цуккини больше витамина С, его калорийность составляет 16 килокалорий на 100 г, а калорийность кабачка — 23 килокалории.

Оба вида овощей обладают многими полезными свойствами:

Их советуют употреблять на диете, для правильного питания.

Они оказывают положительное влияние на работу пищеварительного тракта.

Полезные микроэлементы и положительное влияние на организм оказывают эти продукты полезны практически при всех заболеваниях.

Сроки хранения

Есть большая разница в сроках хранения овощей. Кабачки можно хранить длительное время, вплоть до следующего года, а цуккини требуют либо заморозки, либо быстрого употребления.