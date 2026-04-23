«Синее» АТБ

Реклама

Во многих украинских городах можно встретить магазины сети «АТБ» в двух разных оформлениях — синем и черном цветах. Хотя на первый взгляд кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле эти форматы имеют ряд функциональных отличий.

Чем отличаются черные и синие магазины АТБ

Синие супермаркеты — это классический формат, с которого начиналась история сети. Для них характерны синие логотипы, элементы дизайна и синяя форма работников. Черные магазины начали появляться в 2017 как обновленный формат. Их легко узнать по темно-серому, почти черному фасаду, современному логотипу и серой форме персонала.

Кроме внешнего оформления, эти супермаркеты имеют существенные функциональные отличия, которые заключаются в значительно большем выборе товаров, собственных отделов со свежей выпечкой и современных кофейных аппаратов. На самом деле такие преимущества связаны не с цветом фасада, а с тем, что магазины нового типа проектируют на больших площадях, делая их более просторными для покупателей.

Реклама

Новые черные магазины обычно более просторные, имеют современный интерьер, лучшее освещение и более широкие проходы между стеллажами.

Благодаря большей площади в черных маркетах часто представлен более широкий выбор товаров.

Именно в черном формате чаще всего появляются отделы со свежей выпечкой, зоны для приготовления кофе (кофемашины) и автоматы со свежевыжатыми соками.

Обновленные магазины используют современное оборудование, позволяющее потреблять примерно на 70% меньше электроэнергии по сравнению со старыми образцами.

Реклама

«Черные» АТБ

Отличается ли ценовая политика в этих магазинах

Ценовая политика в обоих форматах магазинов остается абсолютно одинаковой, поэтому стоимость продуктов на полках синих и черных супермаркетов не отличается. Определенная разница в цене может наблюдаться только между разными регионами Украины, но в пределах города ценники на товары будут идентичными независимо от цвета фасада заведения.

Компания постепенно реконструирует старые синие магазины, переводя их в новый черный формат. Однако из-за архитектурных особенностей зданий не всегда удается втиснуть отдел выпечки или кофейную зону в помещение старого образца. Сейчас во многих маркетах независимо от формата начинают устанавливать кассы самообслуживания.