Чем отмыть наклейку со стеклянной банки: без специальных средств, всего за 3 минуты

Как снять наклейку со стеклянной банки за 3 минуты

Вы узнаете, как легко и без лишних усилий избавиться от наклеек и клея со стеклянных банок. И самое приятное — без агрессивных химикатов и дорогих очистителей. Все необходимое уже есть у вас дома. Обычное кухонное «арсенальное» оружие: губка для мытья посуды, ватные диски, мыльный раствор и один секретный ингредиент, о котором мы расскажем немного далее.

Сперва окуните банки с наклейками в глубокий таз с горячей водой и оставьте примерно на 20 минут. После этого жесткой стороной губки осторожно снимите бумажную наклейку и размокший клей. Если некоторые банки не поддаются, не беспокойтесь — переходим к следующему шагу.

Возьмите ватные диски и одну столовую ложку обычного рафинированного растительного масла. Нанесите масло на остатки клея и аккуратно вытирайте ватным диском, повторяя процесс с новыми дисками до полной очистки поверхности стекла. Затем просто промойте банки в раковине, чтобы смыть остатки растительного масла.

Этот способ невероятно простой, быстрый и не требует лишних затрат. В результате ваши банки будут блестеть и будут готовы к любым вкусностям на ваш выбор.