Чем отмыть наклейку со стеклянной банки: без специальных средств, всего за 3 минуты
В разгар сезона консервации ни один человек не избежит от одной и той же проблемы — как быстро и эффективно избавиться от наклеек и остатков клея со стеклянных банок? Теперь эта задача станет для вас абсолютно простой.
Вы узнаете, как легко и без лишних усилий избавиться от наклеек и клея со стеклянных банок. И самое приятное — без агрессивных химикатов и дорогих очистителей. Все необходимое уже есть у вас дома. Обычное кухонное «арсенальное» оружие: губка для мытья посуды, ватные диски, мыльный раствор и один секретный ингредиент, о котором мы расскажем немного далее.
Сперва окуните банки с наклейками в глубокий таз с горячей водой и оставьте примерно на 20 минут. После этого жесткой стороной губки осторожно снимите бумажную наклейку и размокший клей. Если некоторые банки не поддаются, не беспокойтесь — переходим к следующему шагу.
Возьмите ватные диски и одну столовую ложку обычного рафинированного растительного масла. Нанесите масло на остатки клея и аккуратно вытирайте ватным диском, повторяя процесс с новыми дисками до полной очистки поверхности стекла. Затем просто промойте банки в раковине, чтобы смыть остатки растительного масла.
Этот способ невероятно простой, быстрый и не требует лишних затрат. В результате ваши банки будут блестеть и будут готовы к любым вкусностям на ваш выбор.