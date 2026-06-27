Чем отмыть раковину на кухне до блеска: простой лайфхак

Раковина / © pexels.com

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Кухонная раковина — это одно из самых уязвимых мест в каждом доме. Каждый день она накапливает остатки пищи, стойкий жир и миллиарды бактерий. Со временем этот коктейль не только портит внешний вид мойки, но и становится источником стойкого неприятного запаха, отравляющего воздух во всей квартире.

Об этом пишет Eating Well.

Специалисты отмечают, что несколько раз в неделю необходимо устраивать более тщательную уборку: проходить моющим средством по всей поверхности чаши, отдельно очищать кран и зону вокруг него, ведь именно там чаще всего появляются брызги жира и неприглядный известковый налет.

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«Раз в неделю желательно делать более глубокую очистку. Сюда входит дезинфекция поверхности специальным средством или слабым раствором уксуса, а также очищение сливного отверстия сверху», — отмечают эксперты.

Кроме того, даже простое удаление остатков пищи и промывание раковины перед сном может существенно изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Налет образуется постепенно, поэтому регулярная профилактика значительно облегчает работу при генеральной уборке.

Для того чтобы вернуть раковине безупречный вид, эксперты советуют придерживаться простого, но эффективного алгоритма действий.

Полностью освободите раковину от всего лишнего — уберите губки, решетки и защитные сетки. После этого промойте теплой водой, чтобы смыть видимые остатки пищи и свежую грязь.

Нанесите простое средство для мытья посуды на мягкую губку или салфетку из микрофибры и тщательно протрите все стенки, дно и зону слива, после чего смойте пену теплой водой.

Для борьбы со стойким налетом и они используют проверенный тандем — соду и уксус.

«Раковину нужно посыпать содой, слегка растереть ее влажной губкой по всей поверхности, особенно в углах и у слива. Затем налить немного уксуса — начнется реакция с шипением. Смесь оставляют примерно на 5-10 минут, после чего тщательно смывают горячей водой», — делятся специалисты.

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Если на мойке из нержавеющей стали остались сложные пятна или устаревший известковый налет, пригодится густая паста, приготовленная из соды и небольшого количества воды. Ею аккуратно протирают проблемные участки до полного исчезновения загрязнений.

Также специалисты рассказывают, что для дезинфекции иногда используют слабый хлорсодержащий раствор или перекись водорода. Однако эксперты строго предостерегают от опасных экспериментов с бытовой химией. Такие агрессивные вещества ни в коем случае нельзя смешивать с уксусом или аммиаком, поскольку при их взаимодействии выделяются опасные для здоровья газы. Сами же растворы после использования нужно тщательно смывать большим количеством воды.

В завершение уборки раковину обязательно вытирают досуха микрофиброй. Чтобы поверхность идеально блестела, ее можно дополнительно отполировать каплей обычного масла или специальным средством по уходу за нержавейкой.

Напомним, чтобы с утра кухня встречала чистотой и порядком, достаточно потратить всего 10 минут вечером. За это время следует промыть посуду, протереть поверхности, убрать крошки, вычистить раковину и подготовить пространство на завтра. Регулярные короткие усилия помогают избежать накопления грязи и значительно эффективнее разовой генеральной уборки раз в неделю.

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