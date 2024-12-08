Чем почистить раковину из нержавеющей стали, чтобы блестела, как новая

Уход за такой мойкой достаточно непростой, ведь ее поверхность со временем становится тусклой и покрывается известковым налетом.

Как правильно ухаживать за раковиной из нержавеющей стали

Есть несколько нюансов, связанных с чисткой раковины из нержавеющей стали, о которых следует помнить.

Нельзя использовать для чистки мойки из нержавеющей стали абразивные средства, отбеливатели и средства с высокой концентрацией кислот.

Запрещается мыть раковину железной губкой или щеткой.

Если игнорировать эти советы, на мойке появятся царапины и она быстро потеряет свой первозданный вид.

Как ухаживать за раковиной из нержавеющей стали, чтобы она не тускнела

Влажная тряпка. Если на мойке нет устаревших загрязнений, то ее достаточно протереть влажной чистой тряпкой. Такая простая процедура помогает в большинстве случаев. Если раковина имеет какие-то узоры, то можно пройтись еще сухой тряпкой, чтобы поверхность была сияющей.

Если на мойке нет устаревших загрязнений, то ее достаточно протереть влажной чистой тряпкой. Такая простая процедура помогает в большинстве случаев. Если раковина имеет какие-то узоры, то можно пройтись еще сухой тряпкой, чтобы поверхность была сияющей. Уксус – самое эффективное средство для мытья раковины из нержавеющей стали. Он эффективно борется с въедливыми пятнами от жира и известковым налетом. Сначала нужно приготовить раствор для мытья, добавьте одну часть уксуса в две части воды. Нанесите полученную смесь на мягкую ткань, также подойдут обычное полотенце или тряпка для посуды. Тщательно протрите поверхность мойки, но избегайте длительного контакта уксуса с поверхностью. Затем протрите поверхность чистой тряпкой до полного высыхания.

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