Чем почистить раковину из нержавеющей стали, чтобы блестела, как новая

Уход за такой мойкой достаточно непростой, ведь ее поверхность со временем становится тусклой и покрывается известковым налетом.
Как правильно ухаживать за раковиной из нержавеющей стали
Есть несколько нюансов, связанных с чисткой раковины из нержавеющей стали, о которых следует помнить.
- Нельзя использовать для чистки мойки из нержавеющей стали абразивные средства, отбеливатели и средства с высокой концентрацией кислот.
- Запрещается мыть раковину железной губкой или щеткой.
Если игнорировать эти советы, на мойке появятся царапины и она быстро потеряет свой первозданный вид.
Как ухаживать за раковиной из нержавеющей стали, чтобы она не тускнела
- Влажная тряпка. Если на мойке нет устаревших загрязнений, то ее достаточно протереть влажной чистой тряпкой. Такая простая процедура помогает в большинстве случаев. Если раковина имеет какие-то узоры, то можно пройтись еще сухой тряпкой, чтобы поверхность была сияющей.
- Уксус – самое эффективное средство для мытья раковины из нержавеющей стали. Он эффективно борется с въедливыми пятнами от жира и известковым налетом. Сначала нужно приготовить раствор для мытья, добавьте одну часть уксуса в две части воды. Нанесите полученную смесь на мягкую ткань, также подойдут обычное полотенце или тряпка для посуды. Тщательно протрите поверхность мойки, но избегайте длительного контакта уксуса с поверхностью. Затем протрите поверхность чистой тряпкой до полного высыхания.
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