Как отмыть кухонную мойку из нержавейки / © Фото из открытых источников

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Если у вас на кухне стоит мойка из нержавеющей стали, вы уже, вероятно, заметили, что после использования химических средств для ее чистки, на стенках остаются разводы и пятна. Как бы аккуратно вы ни вытирали, это не поможет.

Эксперты говорят, что решить проблему поможет домашняя паста из трех ингредиентов, которые точно найдутся в вашем доме. Она очищает даже самую грязную мойку.

Возьмите столовый уксус, небольшое количество пищевой соды и любое моющее средство.

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Все ингредиенты наносятся в три этапа. Сначала на дно мойки насыпается немного соды. Затем добавьте небольшое количество моющего средства, сверху насыпьте еще немного соды. Оставьте все эти ингредиенты на несколько минут. Далее осторожно налейте сверху немного уксуса. Если у вас есть пульверизатор, лучше его использовать.

Подождите еще около 3 минут, затем аккуратно протрите чистой губкой, уделяя особое внимание зоне вокруг слива и уголкам. Именно там накапливается больше грязи.

Смойте все теплой водой и вытрите насухо тряпкой. Так точно не останется никаких разводов.