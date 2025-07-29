Чем почистить ванну, чтобы сияла даже в темноте: ржавчина, желтизна и налет сойдут сами

Если ваша ванна потеряла блеск, появились следы ржавчины, желтизны и мыльного налета, не торопитесь покупать дорогостоящие чистящие средства. Справиться с этими загрязнениями можно простыми подручными средствами без лишних трат.

Сода и средство для мытья посуды. Соедините по 50 г пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте до полного растворения соды. Получившуюся смесь нанесите на поверхность ванны и оставьте на 15 минут. Затем пройдитесь по мягкой щетке или губке, после чего смойте остатки теплой водой. Ванна засияет чистотой без следа от налета и грязи.

Лимонная кислота и уксус. Смешайте 2 столовых ложки лимонной кислоты со 100 мл столового уксуса. Получившуюся смесь нанесите на проблемные участки с желтизной и ржавчиной. Оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Такой состав мягко очищает эмаль и восстанавливает натуральную белизну ванны.