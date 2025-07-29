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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

Чем почистить ванну, чтобы сияла даже в темноте: ржавчина, желтизна и налет сойдут сами

Как вернуть ванной белый цвет и идеальную чистоту без дорогостоящей химии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем отчистить ванну от ржавчины и налета

Чем отчистить ванну от ржавчины и налета / © Freepik

Если ваша ванна потеряла блеск, появились следы ржавчины, желтизны и мыльного налета, не торопитесь покупать дорогостоящие чистящие средства. Справиться с этими загрязнениями можно простыми подручными средствами без лишних трат.

Чем помыть ванну, чтобы избавиться от ржавчины, налета и желтизны

  • Сода и средство для мытья посуды. Соедините по 50 г пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте до полного растворения соды. Получившуюся смесь нанесите на поверхность ванны и оставьте на 15 минут. Затем пройдитесь по мягкой щетке или губке, после чего смойте остатки теплой водой. Ванна засияет чистотой без следа от налета и грязи.

  • Лимонная кислота и уксус. Смешайте 2 столовых ложки лимонной кислоты со 100 мл столового уксуса. Получившуюся смесь нанесите на проблемные участки с желтизной и ржавчиной. Оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Такой состав мягко очищает эмаль и восстанавливает натуральную белизну ванны.

  • Перекись водорода и пищевая сода. Смешайте две столовых ложки соды с тремя столовыми ложками перекиси водорода. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 20–30 минут. После этого смойте водой. Этот способ особенно эффективен против известкового налета и тусклости эмали.

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Дата публикации
Количество просмотров
106
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