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Чем почистить ванну, чтобы сияла даже в темноте: ржавчина, желтизна и налет сойдут сами
Как вернуть ванной белый цвет и идеальную чистоту без дорогостоящей химии.
Если ваша ванна потеряла блеск, появились следы ржавчины, желтизны и мыльного налета, не торопитесь покупать дорогостоящие чистящие средства. Справиться с этими загрязнениями можно простыми подручными средствами без лишних трат.
Чем помыть ванну, чтобы избавиться от ржавчины, налета и желтизны
Сода и средство для мытья посуды. Соедините по 50 г пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте до полного растворения соды. Получившуюся смесь нанесите на поверхность ванны и оставьте на 15 минут. Затем пройдитесь по мягкой щетке или губке, после чего смойте остатки теплой водой. Ванна засияет чистотой без следа от налета и грязи.
Лимонная кислота и уксус. Смешайте 2 столовых ложки лимонной кислоты со 100 мл столового уксуса. Получившуюся смесь нанесите на проблемные участки с желтизной и ржавчиной. Оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Такой состав мягко очищает эмаль и восстанавливает натуральную белизну ванны.
Перекись водорода и пищевая сода. Смешайте две столовых ложки соды с тремя столовыми ложками перекиси водорода. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 20–30 минут. После этого смойте водой. Этот способ особенно эффективен против известкового налета и тусклости эмали.