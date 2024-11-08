Чем подкармливать декабрист (рождественник), как "оживить" растение с помощью апельсинового сока

Декабрист, или рождественник, шлюмбергер, цветет, о чем намекает его название, в зимний период, а если этого не происходит, значит, что-то не так с его уходом. При плохом уходе и подкормке у рождественского начинают опадать листья, он выглядит болезненно.

Среди причин, почему декабрист теряет листву – неправильный полив. Декабрист является суккулентом, поэтому требует особого подхода к поливу. Как чрезмерный, так и недостаточный полив может привести к вялости, опаданию листьев. Полив рождественника должен быть умеренным, субстрат должен быть слегка влажным, но не мокрым. Часто причиной увядания цветка является загнивание корней, как следствие стоячей воды в горшке. На влажность в горшке, где растет декабрист, может влиять и размер горшка. Рождественник имеет относительно небольшую корневую систему, поэтому большой объем земли может задерживать избыток воды и способствовать гнилостным процессам.

Чувствительный декабрист и к освещению – чтобы обеспечить ему правильное освещение, его нужно поставить в светлом, но не солнечном месте с температурой около 20°C.

После того, как условия выращивания декабриста улучшились, специалисты рекомендуют попробовать необычный, естественный способ подкормки и укрепления растения, а именно лечение декабриста апельсиновым соком. Апельсиновый сок содержит витамины и питательные вещества, простимулирующие рост рождественника и его цветение.

Как подкормить, стимулировать декабрист апельсиновым соком

Специалисты советуют как протирать листья растения апельсиновым соком, так и поливать им.

Чтобы нанести сок на листья, смоченной в соке ватной палочкой осторожно протрите верхушки побегов. Это укрепит места, где будут формироваться новые почки.

Разведите сок в небольшом количестве воды и полейте им растение. Не заливайте растение соком — для полива необходимо минимальное количество жидкости.

После обработки апельсиновым соком поливайте декабрист раз в неделю, поддерживайте почву слегка влажной. Разместите рождественник в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей и сквозняков – растение отблагодарит за уход красивым цветением.

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