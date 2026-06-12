Чем подкармливать малину перед плодоношением, чтобы ягоды были крупными, сладкими и обильными

Чем подкармливать малину в июне / © unsplash.com

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Перед началом плодоношения малина особенно нуждается в питательных веществах. Именно в этот период закладывается размер будущих ягод, их сочность и сладость. Если растению не хватает калия, фосфора и микроэлементов, плоды могут вырасти мелкими, кисловатыми и менее ароматными. Опытные садоводы рекомендуют использовать натуральные домашние удобрения, которые будут не только питать кусты, но и улучшать плодородие почвы.

Какие домашние удобрения лучше всего подходят для малины перед плодоношением

Древесная зола — главное удобрение для сладких ягод. Одним из лучших подкормок перед плодоношением считается древесная зола. Она содержит большое количество калия, фосфора, кальция и других полезных микроэлементов. Для приготовления удобрения достаточно растворить один стакан просеянной золы в 10 литрах воды и дать настояться несколько часов. Во каждый взрослый куст выливают 2-3 литра такого раствора. Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому урожай становится гораздо слаще и ароматнее.

Настой крапивы для активного роста и обильного урожая. Крапива является настоящим природным источником азота, калия и микроэлементов. Для приготовления удобрения измельченную зеленую массу заполняют водой и оставляют бродить на 7–10 дней. Перед использованием настой разводят в соотношении 1:10. Такая подкормка помогает укрепить кусты и стимулирует формирование большого количества завязи. Однако применять крапивный настой нужно умеренно, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост зеленой массы в ущерб плодам.

Банановая шкурка для больших ягод. Банановая кожура содержит много калия, который необходим малине именно перед плодоношением. Кожуру можно высушить, измельчить и закладывать в грунт вокруг кустов или приготовить настой. Для этого кожуру от 3-4 бананов заливают тремя литрами воды и настаивают двое суток. Полученным раствором поливают малину под корень. Такое удобрение способствует увеличению размера ягод и улучшает их вкусовые качества.

Компост или перегной. Если почва истощена, полезно замульчировать малину хорошо перепревшим компостом или перегноем. Органика постепенно отдает питательные вещества и помогает дольше сохранять влагу у корней. Слой мульчи толщиной 3-5 сантиметров не только питает растения, но и угнетает рост сорняков и защищает корневую систему от перегрева летом.

Каких удобрений лучше избегать

Перед самым плодоношением не следует увлекаться большими дозами азотных удобрений. Избыток азота стимулирует активный рост побегов и листьев, но может отрицательно повлиять на формирование ягод.

В этот период основное внимание должно быть сосредоточено именно на калийно-фосфорных подкормках.

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