Чем подкармливать осенью деревья и кустарники, чтобы хорошо перезимовали и обильно плодоносили

С наступлением холодов растения прекращают активно расти и переходят в фазу покоя, поэтому им нужны такие удобрения, которые не активировали бы вегетацию.

Осенью садовые деревья и кустарники также нуждаются в подкормке, ведь их способность впитывать из почвы необходимые полезные вещества и влагу ухудшается. А удобрения помогут накопить питательные вещества в корневой системе, что поможет растениям хорошо перезимовать и обильно плодоносить в следующем сезоне. Рассказываем, какими удобрениями лучше всего подкармливать осенний сад, а от которых лучше отказаться.

Какими удобрениями нельзя подкармливать растения осенью

Осенние удобрения должны быть разнообразными, однако не следует вносить под плодово-ягодные деревья и кустарники и многолетние растения азотные подкормки. Поскольку азот провоцирует вегетацию растения, начинает расти зелень, могут появляться бутоны. А это опасно для культур в холодное время года, они могут просто замерзнуть.

Какие удобрения лучше выбирать для деревьев и кустов осенью

Фосфорно-калийные удобрения. Эта подкормка считается лучшей для деревьев, кустов, цветников, озимых и многолетних культур. Если вы пользуетесь готовыми удобрениями, их следует вносить, следуя инструкции. Они имеют сбалансированный состав для разных культур и обеспечивают накопление питательных веществ в корневой системе растений.

Эта подкормка считается лучшей для деревьев, кустов, цветников, озимых и многолетних культур. Если вы пользуетесь готовыми удобрениями, их следует вносить, следуя инструкции. Они имеют сбалансированный состав для разных культур и обеспечивают накопление питательных веществ в корневой системе растений. Органические удобрения – навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф. Такие удобрения не только питают растения, но и улучшают структуру почвы.

– навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф. Такие удобрения не только питают растения, но и улучшают структуру почвы. Суперфосфатные удобрения. Это хорошая подкормка для ягодных кустов, которая помогает развиваться молодым корням за счет небольшой доли азота. Если вы вносили под кусты азотные удобрения в течение летнего сезона, то следует использовать калийно-фосфорные удобрения без содержания этого компонента.

В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью

Плодовые деревья лучше подкармливать с середины сентября до середины октября с поливом и перекапыванием приствольного круга.

лучше подкармливать с середины сентября до середины октября с поливом и перекапыванием приствольного круга. Крыжовник и смородину подкармливают в конце сентября однократно в сухом или жидком виде. Малину необходимо удобрять в середине октября жидкими удобрениями или перегноем.

подкармливают в конце сентября однократно в сухом или жидком виде. Малину необходимо удобрять в середине октября жидкими удобрениями или перегноем. Многолетние растения и розовые кусты также нужно подкармливать осенью. Если дождливая погода, под каждый куст нужно внести калийно-фосфорные удобрения в сухом виде. Если осень засушливая, лучше полить растения под корень жидкой подкормкой, чтобы они могли лучше впитать полезные вещества.

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