Чем подкормить баклажаны: пошаговая схема для высокого урожая

Подкормка баклажанов

Реклама

Баклажаны считаются одной из самых требовательных овощных культур на огороде. Они имеют длительный период вегетации, слабую корневую систему и очень высокую потребность в питательных веществах. Чтобы получить урожай крупных и мясистых плодов, растениям необходимо регулярное и сбалансированно организованное питание на каждом этапе развития — от выращивания рассады до завершения сезона.

Для правильного развития культуры важно понимать ее базовые потребности в макроэлементах. На этапе наращивания зеленой массы баклажанам необходим азот, во время цветения и формирования завязи фосфор, а для роста, сочности и сахаристости плодов калий. Кроме того, культура остро реагирует на дефицит микроэлементов, особенно бора, магния и кальция.

Питание рассады перед высадкой в грунт

Первую подкормку проводят еще на подоконнике, примерно через 10–14 дней после пикирования, когда сеянцы адаптируются и уйдут в рост. На этом этапе важно укрепить корневую систему и стимулировать развитие стебля. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием фосфора и азота.

Реклама

Второй этап домашнего питания повторяют за 7–10 дней до планируемого переноса рассады на постоянное место. Для этого хорошо подходят растворы нитроаммофоски или специализированные органо-минеральные смеси для пасленовых культур. Это помогает растениям накопить внутренние силы для успешного укоренения в открытом грунте или теплице.

Стартовая подкормка после пересадки

После высадки баклажанов на грядки растениям дают покой, чтобы корни прижились в новой среде. Первую капитальную подкормку проводят ровно через 10–14 дней после высадки, когда растения полностью адаптируются к открытым условиям или теплице. На этом стартовом этапе лучше использовать сбалансированные комплексные минеральные удобрения, содержащие равные части питательных веществ для стимуляции активного роста куста.

Поддержка при формировании бутонов и цветения

С появлением первых бутонов потребность в азоте резко снижается, а на первый план выходят фосфор и калий, отвечающие за развитие корневой системы и подготовку к цветению. Для массового образования завязи под корень вносят эффективный раствор сульфата калия, разбавляя 1 столовую ложку вещества на 10 литров теплой воды. Сразу после этого полива проводят деликатное рыхление почвы и закладывают непосредственно под каждый куст по 0,5 чайной ложки гранулированного суперфосфата.

Одновременно с этим для предотвращения пустоцветов крайне полезно провести внекорневое опрыскивание по листу раствором борной кислоты, растворив от 2 до 5 г порошка на 10 литров теплой воды. Бор стимулирует пышное цветение и помогает растению надежно удерживать будущие плоды.

Реклама

Питание в период появления первых плодов и активного плодоношения

Когда на кустах начинают активно появляться и наливаться первые баклажаны, растение тратит максимум своей энергии. Для третьей основной подкормки идеально подходит натуральный настой из собранных сорняков и скошенной травы. В качестве полноценной минеральной альтернативы можно применить смесь из 1 столовой ложки азофоски и 2 числовых ложек жидкого удобрения с комплексом микроэлементов в хелатной форме.

В течение всего последующего периода массового цветения и созревания плодов лучше работают проверенные натуральные органические удобрения. Для непрерывной формовки завязи кусты регулярно подкармливают растворами качественного коровяка (в пропорции 1:10 с водой), птичьего помета (в концентрации 1:20) или используют чистый древесный пепел. Зола содержит огромное количество калия, кальция и магния, поэтому его вносят в сухом виде перед поливом или готовят настой, заливая два стакана пепла ведром воды в сутки.

Заключительная подкормка в конце сезона

Последнее целенаправленное питание растений производят примерно за 3–4 недели до планируемого сбора всего урожая. Эта подкормка помогает сформированным плодам быстрее созреть, улучшает их плотность, вкусовые качества и лежкость. Для этого готовят специальный раствор, тщательно смешивая 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку калийной соли на 10 литров воды и аккуратно вносят строго по 200 миллилитров готовой смеси под каждый отдельный куст.

Как правильно подкармливать баклажаны

Для обеспечения полной безопасности капризной культуры обязательно производится тщательный предварительный полив обычной водой. Поскольку нежные корни баклажанов чрезвычайно чувствительны к внешнему воздействию, любые жидкие питательные смеси и концентрированные минеральные растворы разрешается вносить исключительно по хорошо увлажненной почве, тогда как пренебрежение этим правилом и подкормка по сухой земле неизбежно приведет к появлению тяжелых химических ожогов подземной части растения.

Отдельное внимание при уходе за насаждениями уделяют соблюдению правильного температурного режима питательных растворов. Баклажаны по своей природе являются очень теплолюбивыми растениями, поэтому все приготовленные рабочие смеси должны иметь приятную комнатную температуру в четких пределах от +20°C до +24°C, поскольку использование холодной жидкости вместе с удобрениями вызовет у кустов серьезный физиологический шок и остановит их дальнейшее развитие.

Важным фактором успеха является правильный выбор времени проведения садово-огородной процедуры. Все плановые корневые питания и деликатные внекорневые обработки пытаются проводить либо в ранние утренние часы, либо поздно вечером после заката, так как любое опрыскивание листьев в разгар жаркого дня под прямыми лучами чревато быстрым появлением сильных и опасных солнечных ожогов на всей зелени.

Новости партнеров