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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Чем подкормить дыни и арбузы, чтобы выросли сладкими и большими: какие удобрения самые лучшие

Чтобы бахчевые культуры сформировались крупными, сахаристыми и сочными, опытные огородники подпитывают их только такими удобрениями.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить арбузы и дыни, чтобы росли большими

Чем подкормить арбузы и дыни, чтобы росли большими / © Freepik

У каждого хозяина есть проверенные временем секреты для того, чтобы получать обильный урожай из своего огорода. Опытные огородники поделились своими методами выращивания больших и вкусных дынь и арбузов.

Какое удобрение будет наилучшим для арбузов и дынь

Следует помнить, что бахчевые культуры нужно удобрять на протяжении всего периода вегетации. Обычно вносятся как минеральные, так и органические удобрения. Первую подкормку растений делают, когда появятся два листочка, вторую — после высадки в открытый грунт.

Какие органические удобрения лучше для дынь и арбузов.

Считается, что органика является лучшим вариантом для подкормки баштана. Это:

  • перепревший куриный помет и коровяк;

  • жидкие удобрения на основе гноя;

  • перегной.

Также можно использовать обычные пекарские дрожжи, если другой подкормки нет. Они содержат в своем составе все необходимые полезные микроэлементы для формирования и роста бахчевых культур.

Как ускорить рост арбузов и дынь: полезные трюки, о которых мало кто знает

Чтобы дыни и арбузы быстрее выросли, опытные хозяева советуют делать вот что.

  • Арбузы нужно регулярно переворачивать, чтобы они получали солнечный свет с обеих сторон. Надо делать это осторожно, чтобы не повредить плодоножку.

  • Не следует забывать о прищипывании и вовремя срывать лишние цветы и плоды, тогда арбузы и дыни вырастут большими и сладкими.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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