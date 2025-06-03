Чем подкормить фасоль на разных этапах роста, чтобы получить обильный урожай

Чем лучше подкормить фасоль для хорошего урожая

Фасоль достаточно неприхотливая культура, но она также нуждается в полезных микроэлементах для активного развития и формирования завязи. Если ее правильно подпитать на разных этапах роста, она подарит обильный и здоровый урожай. Вот какие удобрения лучше всего подходят для фасоли.

Суперфосфат. Когда на фасоли появляется первый настоящий листик, вносится суперфосфат — 30 граммов на квадратный метр. После подкормки суперфосфатом необходимо обильно полить грядку и слегка окучить растения. Это удобрение будет способствовать формированию сильных корней и активному нарастанию зеленой массы.

Калийная соль необходима для хорошего цветения. В период бутонизации фасоли нужно вносить под каждый куст по 10–15 г калийной соли. Благодаря калию урожайность фасоли вырастет в разы.

Древесный пепел. Это органическое комплексное удобрение будет защищать фасоль от вредителей и улучшит структуру почвы. Для приготовления питательного раствора смешайте стакан древесной золы, 10 л воды, стакан 9% уксуса. Такая подкормка не только насытит почву калием, кальцием и микроэлементами, но и улучшит ее структуру, снизит кислотность и защитит растения от некоторых болезней.

Компост или перегной вносятся для обогащения почвы. Во время окучивания фасоли нужно добавить в почву компост или хорошо перепревший перегной. Органика обеспечат постепенное поступление питательных веществ и повысит плодородие почвы.

Борная кислота способна стимулировать формирование завязи. Когда фасоль зацветет, надо опрыскать кусты слабым раствором борной кислоты (1 грамм средства на литр воды). Это поможет растению лучше удерживать завязь и улучшит качество плодов.