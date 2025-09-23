ТСН в социальных сетях

Чем подкормить грядку для озимого чеснока: что нельзя вносить, потому что головки будут мелкими

Правильная подкормка во время посадки озимого чеснока — это гарантия больших, плотных и сочных головок в следующем сезоне.

Чем подкормить участок для озимого чеснока

Чем подкормить участок для озимого чеснока / © www.freepik.com/free-photo

Осенняя посадка чеснока — ответственный этап, от которого зависит урожай в следующем году. Даже если вы выбрали качественный посадочный материал и соблюдали сроки, без правильной подготовки почвы урожай может разочаровать. Чеснок — культура требовательная, он любит плодородную, рыхлую почву с достаточным запасом питательных веществ. Но важно знать, какие удобрения помогут получить большие головки, а что, напротив, повредит.

Что полезно вносить во время посадки озимого чеснока

  • Перепревший навоз или компост. Это лучшая органическая подкормка. Она насыщает землю азотом, калием и фосфором, но в то же время не палит корни, как свежий навоз. Достаточно 5-6 кг на 1 м².

  • Древесная зола. Великолепный источник калия и кальция. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и защищает посадочный материал от болезней. Во время перекапывания следует внести 150-200 г на 1 м².

  • Суперфосфат. Помогает формированию прочной корневой системы и больших головок. Оптимальная норма — до 40 г на 1 м².

  • Сульфат калия. Калий делает чеснок устойчивым к морозам и грибковым инфекциям. Достаточно 25 г на 1 м².

  • Комплексные удобрения с микроэлементами. Особенно полезны смеси, содержащие магний, бор и марганец. Они улучшают развитие зубчиков и повышают иммунитет растения.

Какие удобрения нельзя вносить во время посадки чеснока

  • Свежий навоз. Он содержит избыток азота, что приводит к наращиванию зелени вместо формирования больших головок. К тому же, он часто вызывает грибковые болезни.

  • Куриный помет в свежем виде. Обладает агрессивным действием и может сжечь корни. Если и использовать, то только перепревший или в виде компоста.

  • Известь или доломитовая мука без надобности. Чрезмерное раскисление почвы приводит к плохому усвоению питательных веществ.

  • Избыток азотных удобрений. Они стимулируют рост пера, но вредят формированию головок.

Как правильно сажать озимый чеснок, чтобы головки выросли крупными

  • Почва во время посадки должна быть рыхлой и увлажненной.

  • Удобрения лучше вносить при перекапывании, чтобы они равномерно распределились.

  • Чеснок хорошо растет после огурцов, бобовых и капусты, но не следует сажать его после лука или картофеля.

