Чем подкормить грядку для озимого чеснока: что нельзя вносить, потому что головки будут мелкими

Осенняя посадка чеснока — ответственный этап, от которого зависит урожай в следующем году. Даже если вы выбрали качественный посадочный материал и соблюдали сроки, без правильной подготовки почвы урожай может разочаровать. Чеснок — культура требовательная, он любит плодородную, рыхлую почву с достаточным запасом питательных веществ. Но важно знать, какие удобрения помогут получить большие головки, а что, напротив, повредит.

Перепревший навоз или компост. Это лучшая органическая подкормка. Она насыщает землю азотом, калием и фосфором, но в то же время не палит корни, как свежий навоз. Достаточно 5-6 кг на 1 м².

Древесная зола. Великолепный источник калия и кальция. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и защищает посадочный материал от болезней. Во время перекапывания следует внести 150-200 г на 1 м².

Суперфосфат. Помогает формированию прочной корневой системы и больших головок. Оптимальная норма — до 40 г на 1 м².

Сульфат калия. Калий делает чеснок устойчивым к морозам и грибковым инфекциям. Достаточно 25 г на 1 м².