Чем подкормить грядку для озимого чеснока: что нельзя вносить, потому что головки будут мелкими
Правильная подкормка во время посадки озимого чеснока — это гарантия больших, плотных и сочных головок в следующем сезоне.
Осенняя посадка чеснока — ответственный этап, от которого зависит урожай в следующем году. Даже если вы выбрали качественный посадочный материал и соблюдали сроки, без правильной подготовки почвы урожай может разочаровать. Чеснок — культура требовательная, он любит плодородную, рыхлую почву с достаточным запасом питательных веществ. Но важно знать, какие удобрения помогут получить большие головки, а что, напротив, повредит.
Что полезно вносить во время посадки озимого чеснока
Перепревший навоз или компост. Это лучшая органическая подкормка. Она насыщает землю азотом, калием и фосфором, но в то же время не палит корни, как свежий навоз. Достаточно 5-6 кг на 1 м².
Древесная зола. Великолепный источник калия и кальция. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и защищает посадочный материал от болезней. Во время перекапывания следует внести 150-200 г на 1 м².
Суперфосфат. Помогает формированию прочной корневой системы и больших головок. Оптимальная норма — до 40 г на 1 м².
Сульфат калия. Калий делает чеснок устойчивым к морозам и грибковым инфекциям. Достаточно 25 г на 1 м².
Комплексные удобрения с микроэлементами. Особенно полезны смеси, содержащие магний, бор и марганец. Они улучшают развитие зубчиков и повышают иммунитет растения.
Какие удобрения нельзя вносить во время посадки чеснока
Свежий навоз. Он содержит избыток азота, что приводит к наращиванию зелени вместо формирования больших головок. К тому же, он часто вызывает грибковые болезни.
Куриный помет в свежем виде. Обладает агрессивным действием и может сжечь корни. Если и использовать, то только перепревший или в виде компоста.
Известь или доломитовая мука без надобности. Чрезмерное раскисление почвы приводит к плохому усвоению питательных веществ.
Избыток азотных удобрений. Они стимулируют рост пера, но вредят формированию головок.
Как правильно сажать озимый чеснок, чтобы головки выросли крупными
Почва во время посадки должна быть рыхлой и увлажненной.
Удобрения лучше вносить при перекапывании, чтобы они равномерно распределились.
Чеснок хорошо растет после огурцов, бобовых и капусты, но не следует сажать его после лука или картофеля.