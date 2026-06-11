Чем подкормить кабачки в июне для обильного плодоношения

Подкормка кабачков

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На начальном этапе развития, когда кабачки только наращивают первые листья и еще не сформировали цветки или видимые плоды, закладывается основа будущего урожая. В этот период растение нуждается в особом уходе, поскольку размер и сила куста напрямую определяют его потенциальную продуктивность. Маленькое или ослабленное растение просто не сможет вытащить большое количество овощей.

Именно поэтому на старте вегетации необходимо провести правильную подкормку, направленную на активное увеличение объема зеленой массы. Такое своевременное внесение удобрений позволит сформировать мощный и выносливый куст, который в будущем обеспечит полноценное питание для каждого плода и не позволит растению сбрасывать сформированные завязи.

Лучшее удобрение для кабачков для наращивания зеленой массы

Как утверждают опытные огородники, одним из наиболее эффективных средств для наращивания зеленой массы в первой половине вегетации является жидкое удобрение на основе куриного помета. Оно содержит сбалансированный комплекс питательных веществ, необходимых не только для листьев, но и для развития корневой системы и закладки будущих соцветий.

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Для приготовления безопасной подкормки используют такую технологию.

Чистый термообработанный куриный помет смешивают с водой в равных пропорциях (1:1).

Смесь выдерживают в тепле в течение 3–4 дней (или оставляют на несколько недель), после чего получают готовый так называемый маточный концентрат.

0,5 литра (одна стандартная пол-литровая банка) приготовленного концентрата тщательно размешивают в 10 литрах чистой воды.

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Важно соблюдать осторожность, работать с органическими растворами необходимо в защитных перчатках. Органические удобрения требуют такой же строгой дозировки, как и минеральные. Превышение концентрации (например, 2–3 банки маточного раствора на 10 литров воды) приведет к химическим ожогам корневой системы. При необходимости для молодых или слабых кустов дозировку можно снизить до 0,25 литра концентрата на ведро воды.

Если нет куриного помета, чем подкормить кабачки

Если готовый куриный помет нет под рукой, его можно заменить другими специализированными средствами. Для этого подойдут специалисты рекомендующие комплексные минеральные препараты с повышенным содержанием азота, например растворимый «Рост-концентрат», предлагают специалисты.

Использовать чистую аммиачную селитру на этом этапе не рекомендуется. Чисто азотные минеральные удобрения стимулируют исключительно рост листьев в ущерб общему иммунитету. Избыток чистого азота делает ткани растения слишком мягкими и уязвимыми, поэтому кабачки начинают легко поражаться различными грибковыми и бактериальными заболеваниями. Преимущество куриного помета или сбалансированных концентратов в том, что кроме азота они содержат фосфор, калий и комплекс необходимых микроэлементов, которые обеспечивают гармоничное развитие всего куста.

Подкормку проводят методом прикорневого полива. На один куст кабачка среднего размера тратят примерно 1 ковш рабочего раствора.

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Жидкость аккуратно выливают вокруг стебля, стараясь не попадать на молодые листья.

Такая своевременная и умеренная подкормка существенно ускоряет развитие кустов, помогает им быстро набрать необходимую силу перед началом массового цветения и гарантирует стабильное плодоношение без потери завязей.

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