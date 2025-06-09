Чем подкормить капусту

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Получить большие и прочные кочаны капусты поможет эффективный, проверенный временем метод подкормки. Если его правильно применить, тугие початки появятся уже через неделю после подкормки, и при этом без использования каких-либо химических добавок.

Когда капусту нужно подкормить

Ключевым моментом для формирования качественного начала является своевременная и правильная подкормка. «Если все сделать правильно, кочан будет как мяч, а если нет — уйдет в листву», — подчеркивают эксперты. Она также советует высаживать рассаду капусты в вечернее время или в пасмурную погоду во избежание стресса для молодых растений.

Первая неделя после высадки рассады капуста требует только регулярного полива. Однако, как только растения начинают активно идти в рост, им срочно необходимы кальций и бор. Эти микроэлементы критически важны для процесса завязывания кочана. Без них капуста может наращивать только зеленую массу листьев, но не будет формировать плотную головку.

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Чем и как подкормить капусту

Этот простой и экологичный рецепт подкормки легко приготовить в домашних условиях:

Возьмите 1 столовую ложку борной кислоты и тщательно растворите ее в небольшом количестве горячей воды. Борная кислота является важным источником бора, играющего критическую роль в транспортировке сахаров и построении клеточных стенок в растениях. Достаточное количество бора обеспечивает нормальное формирование тканей початка.

В отдельной емкости, содержащей 10 литров воды, растворите один стакан кефира. Добавьте туда же 10 капель йода. Кефир (или любой другой кисломолочный продукт) не только снабжает кальцием, необходимым для прочности кочанов, но и способствует развитию полезной микрофлоры в почве, улучшая его структуру и усвоение питательных веществ. Йод, согласно исследованиям, может усиливать иммунитет растений и повышать их сопротивляемость грибковым заболеваниям и вредителям.

Аккуратно влейте раствор борной кислоты в подготовленную молочно-йодную смесь и хорошо перемешайте.

Полученным раствором поливайте капусту под корень еженедельно, результаты не заставят себя ждать.

Этот метод подкормки является прекрасной альтернативой химическим удобрениям, позволяя получить экологически чистый и обильный урожай капусты с тугими, сочными початками.