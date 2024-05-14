Чем подкормить капусту после высадки, чтобы завязались большие и крепкие кочаны

Нет такого украинского хозяина, который не выращивал бы на своем огороде капусту. Ведь ее так любят квасить, варить вкусный борщ, делать разные салаты. А чтобы получить рекордный урожай капусты, опытные хозяева рекомендуют ее подкармливать в несколько этапов. Это нужно для того, чтобы растение хорошо росло и формировались большие крепкие кочаны. Рассказываем, чем лучше удобрять капусту, чтобы получить богатый урожай.

Чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт

Уже на третью неделю после высадки рассады капусты можно делать первую подкормку. Для этого лучше всего подойдет органика – раствор из коровяка. Для приготовления удобрения следует взять одну часть коровяка и развести в 10 литрах воды, хорошо перемешать и под каждый куст внести по 500 граммов удобрения.

Второй раз нужно удобрять капусту через 10 дней после первой подкормки. Для этого необходимо взять пол литра куриного помета, ведро воды и 10 г мочевины. Всё нужно тщательно перемешать и внести под каждый куст по литровой банке удобрения.

В начале июля нужно сделать третью подкормку суперфосфатом. Две столовых ложки сухого вещества размешиваем в пяти литрах воды и поливаем грядку с капустой.

В августе необходимо сделать четвертую подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Для этого можно брать нитроаммофоску. Столовую ложку препарата необходимо развести в десяти литрах воды и внести под каждый куст по литровой банке.

Что делать, чтобы завязалась капуста: чем подкормить

Навоз и пепел. На ведро воды нужно взять пол литра свежего навоза и сорок граммов древесной золы, все хорошо размешать и оставить раствор на несколько дней, чтобы выветрился аммиак. Перед питанием капусты грядку нужно хорошо полить водой, затем под каждый куст внести по пол литровой банке удобрения. В июле следует повторить такую подкормку.

На ведро воды нужно взять пол литра свежего навоза и сорок граммов древесной золы, все хорошо размешать и оставить раствор на несколько дней, чтобы выветрился аммиак. Перед питанием капусты грядку нужно хорошо полить водой, затем под каждый куст внести по пол литровой банке удобрения. В июле следует повторить такую подкормку. Дрожжи. Для удобрения нужно взять 100 г дрожжей и пол литра любого варенья, залить ингредиенты ведром воды и хорошо размешать. Оставляем смесь в теплом месте для брожения. После одного стакана удобрения разводим в 10 литрах воды и поливаем капусту из расчета 1 литр на куст.

Для удобрения нужно взять 100 г дрожжей и пол литра любого варенья, залить ингредиенты ведром воды и хорошо размешать. Оставляем смесь в теплом месте для брожения. После одного стакана удобрения разводим в 10 литрах воды и поливаем капусту из расчета 1 литр на куст. Борная кислота. В один литр горячей воды нужно добавить два грамма борной кислоты. Заливаем раствор в ведро воды и опрыскиваем капусту. Такую подкормку нужно делать в сухую безветренную погоду.

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