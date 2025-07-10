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Чем подкормить клубнику после плодоношения, чтобы кусты набрались сил и хорошо перезимовали
Чтобы клубника ежегодно радовала сочными и сладкими ягодами, ее обязательно нужно подкармливать после сбора урожая. Ибо именно во второй половине лета закладывается потенциал для будущего плодоношения.
Не игнорируйте эти простые шаги, тогда клубника в следующем году отблагодарит обильным урожаем вкусных и сочных ягод. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».
Какие лучшие удобрения для кустов клубники после сбора урожая
Сульфат калия и суперфосфат. Чтобы клубника набралась сил, нужно насытить почву калием и фосфором. Для приготовления жидкой подкормки смешайте 15 г сульфата калия, 20 г суперфосфата и 10 л воды. Поливайте раствором междурядья, лучше это делать утром или вечером. Можно внести эти минералы в сухом виде, просто рассыпать на поверхности почвы и полить водой.
Древесная зола — это мощный источник калия, кальция и других микроэлементов. Для подкормки клубники засыпьте стакан золы в 10 л воды. Полученным раствором следует поливать кусты под корень. Также можно внести немного сухой золы под каждый куст и полить грядку обычной водой.
Куриный помет. Чтобы сделать органическое удобрение, нужно взять одну часть куриного помета на 15 частей воды. Полученной жидкостью полейте междурядья, избегая попадания на листву клубники.
Перегной — это отличный вариант для летней подкормки. Просто рассыпьте органику между кустами после разрыхления почвы, а затем полейте водой, чтобы питательные вещества проникли глубже.
Настой из сорняков. Сорняки содержат кучу полезных веществ, для настоя можно использовать крапиву, одуванчик или лободу. Чтобы приготовить удобрение, измельчите зелень, плотно уложите в ведро, залейте водой и оставьте бродить на 7 дней. Перед подкормкой разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10 и поливайте клубнику под корень.