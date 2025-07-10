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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
272
Время на прочтение
2 мин

Чем подкормить клубнику после плодоношения, чтобы кусты набрались сил и хорошо перезимовали

Чтобы клубника ежегодно радовала сочными и сладкими ягодами, ее обязательно нужно подкармливать после сбора урожая. Ибо именно во второй половине лета закладывается потенциал для будущего плодоношения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить клубнику после сбора ягод

Чем подкормить клубнику после сбора ягод / © Freepik

Не игнорируйте эти простые шаги, тогда клубника в следующем году отблагодарит обильным урожаем вкусных и сочных ягод. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».

Какие лучшие удобрения для кустов клубники после сбора урожая

  • Сульфат калия и суперфосфат. Чтобы клубника набралась сил, нужно насытить почву калием и фосфором. Для приготовления жидкой подкормки смешайте 15 г сульфата калия, 20 г суперфосфата и 10 л воды. Поливайте раствором междурядья, лучше это делать утром или вечером. Можно внести эти минералы в сухом виде, просто рассыпать на поверхности почвы и полить водой.

  • Древесная зола — это мощный источник калия, кальция и других микроэлементов. Для подкормки клубники засыпьте стакан золы в 10 л воды. Полученным раствором следует поливать кусты под корень. Также можно внести немного сухой золы под каждый куст и полить грядку обычной водой.

  • Куриный помет. Чтобы сделать органическое удобрение, нужно взять одну часть куриного помета на 15 частей воды. Полученной жидкостью полейте междурядья, избегая попадания на листву клубники.

  • Перегной — это отличный вариант для летней подкормки. Просто рассыпьте органику между кустами после разрыхления почвы, а затем полейте водой, чтобы питательные вещества проникли глубже.

  • Настой из сорняков. Сорняки содержат кучу полезных веществ, для настоя можно использовать крапиву, одуванчик или лободу. Чтобы приготовить удобрение, измельчите зелень, плотно уложите в ведро, залейте водой и оставьте бродить на 7 дней. Перед подкормкой разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10 и поливайте клубнику под корень.

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Дата публикации
Количество просмотров
272
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