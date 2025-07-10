Чем подкормить клубнику после плодоношения, чтобы кусты набрались сил и хорошо перезимовали

Не игнорируйте эти простые шаги, тогда клубника в следующем году отблагодарит обильным урожаем вкусных и сочных ягод. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».

Сульфат калия и суперфосфат. Чтобы клубника набралась сил, нужно насытить почву калием и фосфором. Для приготовления жидкой подкормки смешайте 15 г сульфата калия, 20 г суперфосфата и 10 л воды. Поливайте раствором междурядья, лучше это делать утром или вечером. Можно внести эти минералы в сухом виде, просто рассыпать на поверхности почвы и полить водой.

Древесная зола — это мощный источник калия, кальция и других микроэлементов. Для подкормки клубники засыпьте стакан золы в 10 л воды. Полученным раствором следует поливать кусты под корень. Также можно внести немного сухой золы под каждый куст и полить грядку обычной водой.

Куриный помет. Чтобы сделать органическое удобрение, нужно взять одну часть куриного помета на 15 частей воды. Полученной жидкостью полейте междурядья, избегая попадания на листву клубники.

Перегной — это отличный вариант для летней подкормки. Просто рассыпьте органику между кустами после разрыхления почвы, а затем полейте водой, чтобы питательные вещества проникли глубже.