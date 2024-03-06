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Чем подкормить клубнику сразу после зимы, чтобы получить хороший урожай

Чем подкормить клубнику сразу после зимы, чтобы получить хороший урожай

Подкормка клубники ранней весной

В каких случаях нужно подкармливать клубнику. ранней весной, какие удобрения использовать

Для хорошего урожая клубники не обязательно подкармливать ее каждую весну.

В каких случаях нужно подпитывать клубнику весной

Если вы правильно ухаживаете за клубникой в течение года – восстанавливаете плодородие почвы, проводить мульчирование, вовремя вносите органические и минеральные удобрения осенью, подкармливать клубнику весной не нужно.

Весной подкормить клубнику нужно только в том случае, если почва истощена, грядки клубники — неухоженные, по всем признакам заметно, что питательных веществ не хватает.

Чтобы получить хороший урожай клубники важно как не перекармливать кустики, так и следить, чтобы она получила все питательные элементы. И лучше недокормить, чем "перекормить" растение удобрениями, ведь это сказывается, в первую очередь, на полезности ягод.

Учитывать особенности сорта и разновидности клубники — ремонтантные и обычные садовые сорта нуждаются в разном подходе к подкормке.

Важно! Подкармливать клубнику нужно только со второго, а часто – с третьего года выращивания растения.

Вносить удобрения нужно только при температуре почвы выше +9°C, вечером или в пасмурную погоду, по предварительно увлажненной грядке

Чем подкормить клубнику ранней весной

В начале роста клубники, после завершения всех процедур ранней весной, как то снятие укрытия, обрезка, разрыхление почвы, восстановление мульчи кустики растения активно наращивают зеленую массу, поэтому нуждаются в азотных удобрениях. Если почва истощена, бедна, подкормить клубнику азотом нужно обязательно. Ориентироваться нужно не на определенные сроки, а на состояние растений.

Весной, особенно когда мало осадков, желательно растворить удобрения в воде. В отличие от осени, внесение удобрений в сухом виде в почву менее эффективно. В случае, когда вносятся сухие удобрения , следующие две недели нужно уберечь клубнику от засухи и обеспечить увлажнение почвы.

Для подкормки можно использовать мочевину или другие быстрорастворимые азотные удобрения, например аммиачную селитру в концентрации  1 ст. ложка удобрения на 10 л воды.

В органическом земледелии альтернативой азотным минеральным удобрениям могут быть зеленые удобрения из крапивы, осота, которые растворяют в пропорции 1 л настоя на 1 ведро воды, настой навоза, компоста, птичьего помета (пропорция – 1 кг на 1 ведро воды с разведением 1 л на воды для полива). Одно ведро раствора нужно использовать на 10-20 кустов клубники

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