Чем подкормить клубнику во время цветения: какие минеральные удобрения нужны

Подкормка клубники

Реклама

Май — решающий месяц для владельцев клубничных плантаций. Именно сейчас растения переходят от наращивания зеленой массы к формовке и наливке ягод. Для того чтобы получить большой и сладкий урожай, необходимо правильно подкормить клубнику. Опытные огородники рассказали, как помочь кустам клубники максимально реализовать свой потенциал.

Если ваши кусты имеют высоту 20–25 см, крепкие листья темно-зеленого цвета и обильное цветение — это сигнал, что азотный этап успешно завершен. В таком листе накоплено огромное количество органической составляющей, которую благодаря фотосинтезу теперь нужно «опрокинуть» непосредственно в ягоды.

Выбор удобрения: индивидуальный подход к каждому кусту клубники

Главное правило майской подкормки — переход на калийные компоненты. Однако выбор конкретной формулы зависит от внешнего вида вашей клубники:

Реклама

Если растение выглядит здоровым и крупным (на грани жирования), идеально подойдет монофосфат калия (P 52%, K 34%). Это безазотное удобрение, где фосфор дает энергию, а калий обеспечивает транспортировку сахаров в ягоды, делая их большими и более сладкими.

Если кусты отстают в росте, им все еще требуется небольшая доля азота для стимуляции вегетации. В таком случае лучше использовать формулу типа 5-10-15 .

Если состояние растений среднее и вы хотите поддержать их равномерно, можно использовать универсальное удобрение с равными частями азота, фосфора и калия (например, 20-20-20).

Технология подкормки и защита от болезней: двойное действие

Для получения здорового урожая опытные агрономы рекомендуют совмещать внесение удобрений с профилактикой заболеваний. Поскольку клубника часто выращивается на одном месте несколько лет подряд, в почве неизбежно скапливаются фитопатогены. Комплексный подход позволяет одновременно подпитать растение и оздоровить землю вокруг него.

Для приготовления эффективной смеси вам понадобятся два основных компонента:

Монофосфат калия — 20 граммов (это примерно одна столовая ложка без горки). Он обеспечивает энергию для роста и сладости ягод.

Фитоспорин — 20 мл. Это биологический фунгицид, являющийся основой защиты растения.

Роль Фитоспорина в майском уходе

Применение препаратов на основе сенной палочки приобретает критическое значение именно в мае, когда растение активно формирует будущие ягоды. Биологический состав таких средств обеспечивает мягкое, но чрезвычайно эффективное влияние на экосистему грядки.

Реклама

Особую актуальность эта защита приобретает в условиях переменной майской погоды, когда повышенная влажность и весенние дожди создают идеальную среду для быстрого распространения разнообразных гнили. Кроме высокой эффективности, такой подход абсолютно экологичен, поскольку позволяет сохранить естественный баланс почвы и получить гарантированно чистый урожай без использования агрессивной химии.

Последовательность приготовления раствора и проведение подкормки

Процесс создания рабочей смеси требует определенной последовательности для сохранения активности всех компонентов.

Сначала необходимо тщательно растворить в воде определенную норму монофосфата калия, дождавшись полного исчезновения кристаллов.

Только после этого к раствору добавляется биофунгицид, отвечающий за защиту корневой системы и оздоровление близлежащего слоя почвы.

Реклама

Завершающим этапом является непосредственный полив растений под корень, обеспечивающий быстрое попадание питательных веществ в адресат.

Новости партнеров