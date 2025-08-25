- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Чем подкормить кусты томатов в августе: плоды станут еще вкуснее
Если в августе помидоры подкормить своевременно и грамотно, это не только ускорит их созревание, но и сделает плоды более сочными, насыщенными по вкусу и будут дольше сохраняться. Какие питательные вещества нужны томатам в этот период и как правильно применять удобрения?
В конце сезона помидоры уже не нуждаются в азотных удобрениях, ведь они стимулируют рост зеленой массы, а не созревание плодов. Чрезмерность азота может даже спровоцировать гниение и замедлить развитие томатов. В августе растениям особенно важны фосфор и калий — они отвечают за формирование сладких, плотных и ярко окрашенных плодов.
Не менее важную роль играют кальций (во избежание вершинной гнили), магний (для поддержания фотосинтеза в жаркое время), бор (для лучшего завязывания плодов) и другие микроэлементы, укрепляющие иммунитет растений.
Чем подкармливать томаты в открытом грунте
В августе для корневой подкормки помидоров лучше всего использовать минеральные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Например, легко усвояемый калий монофосфат (10 г на 10 л воды) или комплексные удобрения для плодоношения, такие как “Кемира”, “Яра” или “Плантафол”.
Хорошо работает и подкормка древесной золой, содержащей природный калий, кальций, магний и фосфор. Ее можно рассыпать вокруг кустов (2-3 ст. ложки на растение) или приготовить настой: 200 г золы на 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить и полить под корень.
Если лето было дождливым и почва кислая, рекомендуется дополнительно внести кальциевую селитру (15 г на 10 л воды) или другие кальциевые препараты во избежание появления черных пятен на плодах.
Когда нужна внекорневая подкормка
В августе из-за жары корни часто не способны полноценно усваивать питательные вещества, поэтому особенно эффективными становятся внекорневые (слоеные) подкормки, которые доставляют элементы питания непосредственно в клетки растения.
Для этого используют растворы с микроэлементами, калием и магнием, например сульфат магния (10 г на 10 л воды) или комплексные микроудобрения с хелатными соединениями, такие как Микс для томатов, “Мегамикс” или “Микровит”. Опрыскивание проводят ранним утром или вечером во избежание солнечных ожогов.
Внекорневое внесение борной кислоты (1 г на 1 л воды) помогает повысить сахаристость плодов и ускорить их созревание; повторять обработку следует каждые 10–14 дней.
Также в августе рекомендуется прищипывать верхушки кустов, чтобы остановить рост и направить силы на формирование и созревание плодов. Полив следует делать умеренным — чрезмерная влага может вызвать треск плодов. После подкормки почву нужно разрыхлить и замульчировать, чтобы сохранить влагу и обеспечить доступ кислорода к корням.