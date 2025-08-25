Чем подкормить кусты томатов в августе: плоды станут еще вкуснее

Чем подкормить кусты томатов в августе / © unsplash.com

В конце сезона помидоры уже не нуждаются в азотных удобрениях, ведь они стимулируют рост зеленой массы, а не созревание плодов. Чрезмерность азота может даже спровоцировать гниение и замедлить развитие томатов. В августе растениям особенно важны фосфор и калий — они отвечают за формирование сладких, плотных и ярко окрашенных плодов.

Не менее важную роль играют кальций (во избежание вершинной гнили), магний (для поддержания фотосинтеза в жаркое время), бор (для лучшего завязывания плодов) и другие микроэлементы, укрепляющие иммунитет растений.

Чем подкармливать томаты в открытом грунте

В августе для корневой подкормки помидоров лучше всего использовать минеральные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Например, легко усвояемый калий монофосфат (10 г на 10 л воды) или комплексные удобрения для плодоношения, такие как “Кемира”, “Яра” или “Плантафол”.

Хорошо работает и подкормка древесной золой, содержащей природный калий, кальций, магний и фосфор. Ее можно рассыпать вокруг кустов (2-3 ст. ложки на растение) или приготовить настой: 200 г золы на 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить и полить под корень.

Если лето было дождливым и почва кислая, рекомендуется дополнительно внести кальциевую селитру (15 г на 10 л воды) или другие кальциевые препараты во избежание появления черных пятен на плодах.

Когда нужна внекорневая подкормка

В августе из-за жары корни часто не способны полноценно усваивать питательные вещества, поэтому особенно эффективными становятся внекорневые (слоеные) подкормки, которые доставляют элементы питания непосредственно в клетки растения.

Для этого используют растворы с микроэлементами, калием и магнием, например сульфат магния (10 г на 10 л воды) или комплексные микроудобрения с хелатными соединениями, такие как Микс для томатов, “Мегамикс” или “Микровит”. Опрыскивание проводят ранним утром или вечером во избежание солнечных ожогов.

Внекорневое внесение борной кислоты (1 г на 1 л воды) помогает повысить сахаристость плодов и ускорить их созревание; повторять обработку следует каждые 10–14 дней.

Также в августе рекомендуется прищипывать верхушки кустов, чтобы остановить рост и направить силы на формирование и созревание плодов. Полив следует делать умеренным — чрезмерная влага может вызвать треск плодов. После подкормки почву нужно разрыхлить и замульчировать, чтобы сохранить влагу и обеспечить доступ кислорода к корням.